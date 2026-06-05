Sheinbaum supervisa avances de las obras de un acueducto en Coatzacoalcos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, supervisó este viernes la obra del acueducto de Coatzacoalcos, obra con las que se busca llevar el doble de agua a los habitantes de este municipio veracruzano.

La mandataria explicó a través de sus redes sociales que este acueducto consta de 13 kilómetros y conecta con la empresa "La Cangrejera", la cual también provee agua a las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, dio a conocer que se registra 32% de avance en la construcción del acueducto y están por iniciar los trabajos de una planta potabilizadora.

Entregan tarjetas de Beca Rita Cetina

Durante su gira de trabajo por Veracruz, la jefa del Ejecutivo también visitó Minatitlán, donde encabezó la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primarias públicas de este municipio.

En tanto, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Julio César León Trujillo, informó que el Gobierno de México atiende en Veracruz a un millón 308 mil alumnos, como resultado de la inversión de nueve mil 400 millones de pesos.

Agregó que más de cinco millones de estudiantes de secundaria en el país son parte de la Beca Rita Cetina. En 2026, avanza la incorporación de más de nueve millones de estudiantes de primarias públicas.