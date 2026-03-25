Productores de pinturas no obtienen respuesta para participar en la Vivienda para el Bienestar

La industria de pinturas y tintas en México identifica en el programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por el gobierno federal, una de sus principales oportunidades de crecimiento durante el actual sexenio. Sin embargo, la colaboración con las autoridades aún no se concreta, lo que ha frenado su participación en el suministro de materiales para este proyecto.

El programa contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), lo que representa una demanda relevante de insumos para el sector.

Flor de María González, directora general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas (Anafapyt), explicó que la organización recibió llamados presidenciales para establecer alianzas con el Estado y participar como proveedores, pero hasta ahora no se han formalizado convenios.

La asociación entregó a la Conavi un portafolio de insumos y precios enfocado en vivienda de interés social, integrado por fabricantes nacionales interesados en participar, sin que hasta el momento exista una respuesta oficial.

“Nos pidieron material a un precio competitivo y ya se ofreció, pero aún no tenemos respuesta. Cuando se trata directamente con el fabricante es posible garantizar que el material aplicado es el correcto, pero es un problema si se subcontrata a alguien que no se sabe la procedencia”, advirtió González.

De acuerdo con la Anafapyt, el consumo anual de pinturas en México asciende a 1,300 millones de litros. El segmento arquitectónico, que incluye vivienda e infraestructura, concentra 64% de la demanda, seguido por la manufactura (como la industria automotriz y marina) con 15 por ciento.

Competencia con importaciones chinas

En paralelo, la asociación alertó sobre el crecimiento de importaciones, que alcanzan un valor de 1.28 billones de dólares anuales. Este fenómeno ha intensificado la competencia para los fabricantes nacionales, particularmente con productos de origen chino.

González subrayó que las pinturas y tintas importadas compiten con precios más bajos, mientras que los productores locales enfrentan mayores costos de producción. A ello se suman irregularidades detectadas en algunos productos extranjeros, que incluyen variaciones en el contenido neto y posibles riesgos por presencia de plomo.

“Nadie está validando que estas pinturas de países asiáticos entren con el contenido neto real, tampoco conocemos el contenido de plomo de plomo”, declaró.

La Anafapyt destacó que este tema trasciende el ámbito industrial y se convierte en un asunto de salud pública, al considerar que alrededor de 40% de la población infantil presenta presencia de plomo en sangre.

Ante este escenario, la asociación ha sostenido reuniones con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Economía, con el objetivo de impulsar aranceles, evaluaciones de contenido y una regulación más estricta del etiquetado.

Marcelo Herrera, presidente de la Anafapyt, afirmó que el avance en estos procesos ha sido lento. Las conversaciones para regular el etiquetado con Cofepris acumulan cerca de una década sin resultados concretos.

El dirigente sostuvo que el respaldo institucional resulta fundamental, especialmente porque 64% de los productores de pinturas y tintas en el país son pequeñas y medianas empresas, segmento vulnerable ante la competencia internacional.

“Debemos asegurar una normatividad que nos lleve a estar en los niveles de otros mercados, como el de Estados Unidos o Europa. Lamentablemente, en ese momento nuestro mercado en materia legislativa y normativa está muy atrás”, apuntó Herrera.