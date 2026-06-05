Desarrolladoras de videojuegos reprograman lanzamientos para evitar el impacto de "GTA VI"

Las empresas desarrolladoras de videojuegos están reorganizando sus calendarios de lanzamientos para evitar verse eclipsadas por el esperado "Grand Theft Auto VI", afirmaron representantes del sector en un evento anual de la industria celebrado el viernes.

El Summer Games Fest de Los Ángeles destacó docenas de títulos próximos a salir, al tiempo que subrayó el impacto en el mercado de la próxima entrega de Rockstar Games, prevista para el 19 de noviembre tras dos retrasos.

GTA VI es el octavo título principal de la exitosa franquicia y está previsto que llegue más de 13 años después de GTA V, el segundo videojuego más vendido de la historia.

Los editores están evitando los últimos meses de 2026, tradicionalmente un período de picos de ventas, para no competir con lo que se espera que sea el producto dominante del año y, potencialmente, el mayor lanzamiento del entretenimiento de todos los tiempos.

Títulos como "Wolverine", "Silent Hill: Townfall" y "Ace Combat 8: Wings of Theve" se encuentran entre la más de una docena de juegos importantes que se esperan en septiembre, mientras que "Star Wars Zero Company" está programado para el 27 de agosto.

"Call of Duty: Modern Warfare 4" se lanzará el 23 de octubre, apenas unas semanas antes de GTA VI, una fecha que se considera ampliamente como el límite máximo para evitar la competencia directa.

Esa ventana se "cita con frecuencia como la última en la que se puede lanzar un juego sin quedar atrapado en ese agujero negro de Rockstar", dijo Christopher Dring, fundador del medio especializado The Game Business.

GTA VI será el "lanzamiento premium más importante, que acaparará una enorme cantidad de atención y participación que probablemente durará al menos hasta el año nuevo", señaló la consultora Ampere Analysis en un informe.

El Summer Games Fest, presentado por Geoff Keighley tras las conferencias de Sony y antes de la presentación de Microsoft, reveló el viernes varios títulos importantes, entre ellos "Final Fantasy VII Revelation", previsto para la primavera boreal de 2027.

También se prevé para 2027 un "remake" de "Resident Evil: Code Veronica", lanzado por primera vez en el año 2000, titulado "Resident Evil Veronica", en una muestra más de la dependencia de la industria de las franquicias consolidadas.

Más allá de los calendarios de lanzamiento, el evento presentó nuevos proyectos, entre ellos "1666 Amsterdam", del creador de "Assassin's Creed", Patrice Desilets, y "Gen Atlas", del diseñador japonés Fumito Ueda.