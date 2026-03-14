Créditos hipotecarios para terreno: opciones para construir vivienda desde cero

Muchos mexicanos buscan construir su vivienda a su propio ritmo y de acuerdo con sus necesidades, por lo que los créditos hipotecarios para la compra de terreno se han posicionado como una alternativa viable.

Actualmente existen diversas opciones de financiamiento para adquirir un predio, tanto por parte de la banca comercial como de instituciones públicas. Estos productos permiten obtener recursos para comprar el terreno y, en algunos casos, combinar el financiamiento con la construcción futura de la vivienda.

De acuerdo con Creditaria, firma especializada en asesoría hipotecaria, los bancos tradicionales, como Santander, HSBC, Banorte y Banamex, cuentan con distintos esquemas para este fin.

Entre ellos destacan los créditos para terreno más construcción, los préstamos cofinanciados (banco con Infonavit o Fovissste) y los financiamientos tradicionales destinados exclusivamente a la compra del predio.

Para la firma, “el principal beneficio de este tipo de créditos es que el trámite es más rápido, en especial cuando cuentas con el apoyo de un bróker hipotecario. Además, el monto al que puedes acceder es más alto, por lo que si te interesa comprar un terreno cuyo valor es de más de 600,000 pesos, los créditos bancarios pueden ser una mejor opción”.

Requisitos para créditos bancarios

Las instituciones financieras establecen diversos requisitos para otorgar un crédito hipotecario para terreno. Uno de los principales es la antigüedad laboral. Generalmente se solicita al menos dos años de actividad laboral y un mínimo de seis meses en el empleo actual.

También se considera un ingreso mínimo, que puede partir de los 8,000 pesos mensuales, aunque este monto depende del valor del terreno y de las políticas de cada banco. Asimismo, se requiere un buen historial en Buró de Crédito.

Entre los documentos solicitados se encuentran identificación oficial, acta de nacimiento, CURP, INE, RFC y, en su caso, acta de matrimonio.

Respecto al terreno, el predio debe contar con uso de suelo habitacional, tener escrituras y documentos como constancia de alineamiento y número oficial. Además, debe encontrarse libre de gravamen, es decir, sin adeudos o hipotecas vigentes.

Crédito Infonavit

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ofrece el Crédito Infonavit para comprar terreno, una alternativa dirigida a trabajadores que cotizan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y buscan adquirir un predio para construir su vivienda.

Entre los requisitos se establece que el terreno debe ubicarse en una zona urbanizada y contar con servicios básicos como agua, luz, así como drenaje.

El financiamiento puede tramitarse de manera individual o en copropiedad, por ejemplo, con una pareja o familiar, lo que permite aumentar el monto disponible.

¿Cuál crédito conviene más?

Una de las principales diferencias entre ambas opciones es el monto del financiamiento. En los créditos bancarios, la cantidad disponible puede ser mayor. Dependiendo de la capacidad de pago del solicitante, puede superar los 3 millones de pesos, de acuerdo con Creditaria.

En el caso del crédito del Infonavit, las tasas de interés suelen ser más bajas, aunque varían según el nivel salarial del acreditado.

Ambas alternativas ofrecen plazos similares de financiamiento, que pueden ir desde cinco años hasta más de 15 años. Así, la decisión dependerá de cada caso, por lo que se recomienda solicitar asesoría especializada.

“El Crédito Infonavit para adquirir terreno es una de las opciones crediticias para quienes desean construir su casa; sin embargo, no es la única opción. Para asegurar la mejor decisión, lo mejor es buscar acompañamiento de un bróker hipotecario”, indicó la firma.

Cabe mencionar que los servicios de acompañamiento de un bróker especializado en créditos hipotecarios, como los de Creditaria, no tienen costo para quien solicita el financiamiento.