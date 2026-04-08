Desarrolladoras logran ingresos históricos con alza en precios de vivienda

El 2025 fue uno de los mejores años para las cuatro desarrolladoras de vivienda —Vinte, Cadu, Ruba y Ara— que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En conjunto, vendieron 38,317 viviendas y alcanzaron ingresos por 50,470 millones de pesos, el nivel más alto dentro de los registros consultados.

En comparación con el 2024, las empresas registraron un crecimiento relevante en ingresos, aunque con un menor dinamismo en el número de viviendas escrituradas, lo que acentuó un cambio en el sector, que en los últimos años ha priorizado la obtención de recursos mediante la especialización en segmentos de mayor valor.

Este desempeño contrasta con lo observado en el 2018, último año del esquema de subsidios habitacionales, cuando el sector registraba un mayor volumen de viviendas colocadas, pero con niveles de ingresos más bajos. En aquel año, las cinco firmas que entonces reportaban a la BMV obtuvieron en conjunto 26,847 millones de pesos en ingresos con una escrituración de 53,058 casas.

Para especialistas, el comportamiento observado en el 2025 responde principalmente al cambio de visión que han tenido las empresas en los últimos años, al enfocar su oferta en vivienda de mayor valor para sostener el crecimiento de los ingresos.

“Estamos viendo incrementos en los precios promedio de la vivienda en México… Los precios promedio han ayudado a incrementar los ingresos de estas empresas”, afirmó Alik García, subdirector de Análisis Bursátil en Valmex.

Durante el 2025, Vinte —que consolidó su operación con Javer y Derex— registró un precio promedio de venta de 1.02 millones de pesos, un crecimiento anual de 12.3 por ciento. En Cadu fue de 1.2 millones de pesos, con un incremento de 11.7%, mientras que en ARA se ubicó en niveles similares, con un aumento de 6.7 por ciento. Ruba no reportó el valor absoluto, pero informó un crecimiento de 2.9% en su precio promedio.

Así, durante el 2025 las utilidades de las cuatro empresas en su conjunto sumaron 4,958 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 156% respecto al año previo, impulsado por una recuperación significativa en los resultados del sector frente al 2024. De manera individual, Vinte y Ruba, las desarrolladoras más grandes del país, registraron incrementos en sus ganancias de 18% y 29%, respectivamente.

El precio impulsa los ingresos

El aumento en los ingresos de las vivienderas durante el 2025 responde a una mayor participación de vivienda media y residencial, lo que elevó el valor promedio de cada unidad vendida; en contraste, los hogares de menor valor han perdido relevancia dentro de los modelos de negocio de estas empresas.

Desde la propia industria, este ajuste forma parte de la estrategia para sostener el crecimiento. Domingo Valdes, director de Finanzas de Vinte, detalló que para el 2026 la firma prevé un crecimiento de 10%, sostenido en el aumento del precio promedio de la vivienda.

“Para llegar a este crecimiento de 10% en el 2026, se debe principalmente al aumento en el precio promedio de la vivienda”, comentó Valdes a inversionistas.

Crédito y política pública sostienen la demanda

El desempeño del sector también ha estado acompañado por un entorno favorable en términos de financiamiento y política pública. La expansión del crédito hipotecario, tanto de la banca como de organismos públicos como el Infonavit y Fovissste, la estabilidad macroeconómica y una política pública centrada en la vivienda han ampliado la base de compradores y fortalecido la demanda.

“Estamos viendo algunas estrategias de diversificación particularmente hacia el segmento residencial y segmento medio también, lo que está ayudando a que las empresas estén teniendo un crecimiento en otros segmentos que van más a la parte de desarrollo residencial que de interés social”, destacó el subdirector de Análisis Bursátil en Valmex.

“La vivienda ha sido uno de los sectores más resilientes… aun con incertidumbre, se ha ido defendiendo muy bien”, afirmó Jesús Sandoval, director general de Ruba.

El directivo de Ruba también destacó el papel del sistema financiero: “la banca ha mantenido una política de apostar con créditos a 15 años o más y tasas competitivas”, lo que ha permitido a más personas acceder a una vivienda.

En contraste, algunas empresas mantienen cautela frente a los programas públicos. “No queremos depender del gobierno… Puede ser una buena noticia, pero somos cautelosos”, afirmó Sergio Leal Aguirre, presidente del Consejo de Vinte, al referirse a su participación en iniciativas como el esquema Vivienda para el Bienestar, el cual prevé la edificación de 1.8 millones de casas con un valor máximo de 600,000 pesos.

La demanda social sigue sin atenderse

Pese al buen momento financiero de las empresas, el sector enfrenta una limitante estructural, ya que la mayor parte de la demanda se concentra en segmentos que no atienden los desarrolladores privados.

“La mayor parte de la demanda en el mercado de vivienda está en el segmento de interés social, pero se nos ha estado dificultando atenderlo”, reconoció el directivo de Ruba.

Sandoval explicó que los costos asociados al desarrollo han elevado el precio final de las viviendas, lo que complica la participación del sector privado en ese segmento. “No nos alcanza para llegar a esos precios”, señaló.

Presión en precios y ejecución de política pública

Hacia adelante, el sector enfrenta retos, como el comportamiento de la inflación, la evolución de las tasas de interés y la capacidad del gobierno para implementar programas de vivienda social a mayor escala.

“Yo me concentraría en tres retos: el precio de la vivienda, que esperamos no se acelere hacia un extremo alto; la estabilidad macroeconómica, que debe favorecer la demanda y la velocidad a la que el gobierno implemente los programas de vivienda”, indicó el representante de Valmex. (Con información de Samanta Escobar)