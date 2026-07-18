Alemania eleva su nivel de alerta de seguridad a "amenaza alta": ministro del Interior

Alemania está elevando su nivel de alerta ⁠de seguridad a "amenaza alta", desde el anterior de "amenaza abstracta", basándose en el aumento de los informes y ⁠los datos de inteligencia, ⁠según declaró el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, en una entrevista publicada el sábado en un periódico alemán.

"Esto significa que hay que tener en cuenta en todo momento el riesgo de atentados en Alemania", declaró al diario Welt am Sonntag.

"Se perciben claramente planes para llevar a cabo atentados contra nuestro país", añadió.

Mencionó los riesgos para las infraestructuras, las personas y las instituciones alemanas.

El Ministerio del Interior no respondió de inmediato a una solicitud de más detalles.

Alemania ha sufrido varios atentados en los últimos años.

En un caso destacado, un médico saudí fue condenado el mes pasado a cadena perpetua por matar a seis personas e herir ⁠a cientos al embestir con un ⁠BMW alquilado contra ⁠la multitud en un mercado histórico de la ciudad oriental ⁠de Magdeburgo, días antes de Navidad de 2024.

En otro episodio, un tribunal alemán declaró el año pasado culpable a un ciudadano sirio de un ataque con arma blanca perpetrado en 2024, inspirado en el Estado Islámico, en un festival de la ciudad occidental ⁠de Solingen, en el que murieron tres personas y otras diez resultaron heridas.