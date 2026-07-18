España vs. Argentina: hora y dónde ver EN VIVO la final del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 llega a su desenlace con un duelo de alto voltaje. España y Argentina se enfrentarán este domingo para definir al nuevo campeón del mundo en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, en un partido que también puede marcar el último encuentro mundialista de Lionel Messi.

La selección española buscará conquistar su segundo título mundial, mientras que la Albiceleste intentará defender la corona obtenida en Qatar 2022 y sumar su cuarta estrella. En el centro de la escena estará Messi, quien ha reiterado que esta será su sexta y última participación en un Mundial.

¿A qué hora es la final España vs. Argentina?

La gran final del Mundial 2026 se disputará este:

Partido: España vs. Argentina

Instancia: Final del Mundial 2026

Fecha: Domingo 19 de julio de 2026

Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Nueva York-Nueva Jersey ¿Dónde ver EN VIVO España vs. Argentina?

Los aficionados en México podrán seguir el partido a través de televisión abierta y plataformas de streaming.

Transmisión por streaming:

Azteca Deportes (gratis)

ViX (suscripción)

Canales de TV:

Azteca 7

Canal 5

Las Estrellas

TUDN

Messi busca cerrar su historia con otra Copa del Mundo

A sus 39 años, Lionel Messi está a un partido de poner el broche de oro a una de las carreras más exitosas en la historia del futbol.

Después de conquistar el Mundial de Qatar 2022, el capitán argentino llegó a Norteamérica con dudas sobre si su físico le permitiría competir al máximo nivel. Sin embargo, volvió a ser el referente de la Albiceleste y la condujo hasta una nueva final.

El delantero del Inter Miami aseguró durante el torneo que no disputará el Mundial de 2030, por lo que el encuentro ante España representa la última oportunidad para levantar nuevamente el trofeo más importante del futbol.

Además, Messi llega como máximo goleador histórico de los Mundiales con 21 anotaciones y pelea por terminar como máximo romperredes de la edición 2026.

España quiere confirmar su dominio

Del otro lado estará una selección española que llega como una de las favoritas desde el inicio del torneo.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente alcanzó la final con una racha de 37 partidos sin perder y buscará conquistar su segundo Mundial, luego del título conseguido en Sudáfrica 2010.

España ha destacado por su juego de posesión y funcionamiento colectivo, encabezado por una nueva generación en la que sobresale Lamine Yamal, quien protagonizará uno de los duelos más esperados frente a Messi, el futbolista con el que inevitablemente ha sido comparado desde sus primeros pasos en el Barcelona. Una final con cuentas pendientes

El duelo también tiene un antecedente especial. Argentina y España debían enfrentarse este año en la Finalissima entre los campeones de América y Europa, pero el partido fue cancelado.

Ahora, ambos equipos definirán directamente al campeón del mundo en el escenario más importante del futbol.

Para Argentina, significará la posibilidad de conquistar su cuarto título mundial y despedir a Messi con otra corona. Para España, será la oportunidad de confirmar el relevo generacional con una nueva conquista global.