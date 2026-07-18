Compañía india Skyroot lanza el Vikram-1 en la primera misión orbital privada con un cohete

La compañía espacial india Skyroot ⁠Aerospace lanzó el sábado el primer cohete orbital desarrollado por el sector privado del país, una prueba clave de los esfuerzos nacionales ⁠por hacerse con una mayor ⁠cuota del mercado mundial de lanzamientos comerciales.

El cohete Vikram-1 despegó del Centro Espacial Satish Dhawan, en Sriharikota, a las 06:35 GMT, dejando tras de sí una estela de fuego y humo, y transportando varias cargas útiles de clientes y experimentos en órbita en su primera misión orbital, bautizada como misión Aagaman. Unos 15 minutos después, inyectó con éxito su carga útil en una órbita de 450 kilómetros, lo que convierte a India en el tercer país en alcanzar la capacidad de lanzamiento orbital a través de la iniciativa privada.

El lanzamiento, que inicialmente estaba previsto para las 06:00 GMT, se suspendió temporalmente antes de ser reprogramado. El objetivo de la misión es validar en vuelo los sistemas de propulsión, aviónica, telemetría, guía, navegación y control del cohete, al tiempo que se recogen datos para futuros lanzamientos comerciales, según indicó Skyroot. "La misión Aagaman ha sido un gran éxito", afirmó ⁠la empresa en un comunicado. "Se trata de ⁠un vuelo de prueba. ⁠Realizaremos varios de estos antes de pasar a los vuelos comerciales rutinarios".

Fundada en 2018, ⁠Skyroot forma parte de una nueva generación de emprendimientos espaciales indios que han atraído el respaldo de inversores globales tras la liberalización del sector. Este año se convirtió en la primera empresa del sector espacial del país en alcanzar una valoración de mil millones de dólares. La misión india se produce en un contexto de creciente competencia en ⁠el mercado mundial de lanzamientos de satélites pequeños, donde estas compañías buscan plantar cara a los líderes del sector, encabezados por SpaceX, de Elon Musk.