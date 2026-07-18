China tomará medidas ante nacionalización de British Steel por parte de Reino Unido

El ⁠Ministerio de Relaciones Exteriores chino dijo ⁠el sábado que seguirá de cerca la nacionalización por parte de Reino Unido de ⁠British Steel, propiedad de ⁠una empresa siderúrgica china, y que adoptará las medidas oportunas para salvaguardar los derechos e intereses legítimos si la situación lo justifica.

Reino Unido nacionalizó el jueves British Steel, asumiendo el control total de la empresa —que registraba pérdidas y era propiedad anteriormente de la siderúrgica privada china Jingye— por motivos de seguridad nacional.

"El asunto ha suscitado una gran atención en China", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. "La forma en que Reino Unido gestione este asunto afectará de forma directa a la confianza de los inversores chinos en el clima de ⁠inversión de Reino Unido ⁠y determinará la ⁠percepción que tiene la opinión pública china sobre la ⁠credibilidad del Gobierno británico", añadió.

El ministerio también instó al Reino Unido a buscar una solución mutuamente aceptable, que incluya acuerdos de indemnización. Jingye Steel declaró la semana pasada que quiere que Reino Unido le indemnice por las pérdidas ⁠sufridas a causa de su inversión en British Steel.