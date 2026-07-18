Sudáfrica barre a Gales en Campeonato de Naciones de Rugby

Sudáfrica aplastó este sábado a País de Gales (43-0), logrando una victoria bonificada que le permite ponerse al frente del grupo hemisferio sur una vez alcanzado el ecuador de la competición.

Los dos veces campeones del mundo comenzaron de nuevo con mucha fuerza, y ya dominaban por 14-0 tras un cuarto de hora de juego.

Aunque luego bajaron el ritmo, como contra Inglaterra (45-21) y Escocia (42-28), los galeses no lograron anotar ni un solo punto y encajaron un try sobre la bocina de la primera parte por medio de Jesse Kriel, uno de los pocos sudafricanos que ha disputado los tres partidos (19-0).

El punto ofensivo quedó asegurado nada más volver de los vestuarios, reflejando así la enorme distancia que separa a la primera y la duodécima selección del mundo.

En noviembre, en un partido fuera de la ventana internacional y por tanto sin los mejores jugadores de los dos equipos, los galeses habían perdido 73-0.

Sudáfrica, con 15 puntos de 15 posibles, está por delante de Nueva Zelanda a mitad de competición gracias a la diferencia de puntos anotados/encajados, mientras que los galeses se han descolgado con una victoria (Fiyi) y dos derrotas (Argentina, Sudáfrica) en julio.