Más mujeres buscan comprar vivienda, aunque el crédito hipotecario aún limita su acceso

Las mujeres participan cada vez más en las decisiones financieras de sus hogares y muestran un mayor interés por fortalecer su patrimonio mediante la compra de vivienda. Sin embargo, las condiciones económicas y el acceso al financiamiento todavía representan un desafío para una parte importante de ellas.

De acuerdo con los datos más recientes de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), durante el 2024 los hogares con jefatura femenina que no cuentan con vivienda propia registraron ingresos promedio de 19,697 pesos mensuales, cifra 12.5% inferior respecto a los hogares con jefatura masculina.

Además, la SHF estima que 62.5% de estos hogares requiere algún apoyo adicional para obtener un crédito hipotecario bajo las condiciones promedio del mercado, con una tasa de interés de 11 por ciento.

El reto de dar el primer paso

Además de las limitaciones relacionadas con el ingreso y el acceso al crédito, especialistas del sector inmobiliario consideran que la desinformación sobre los instrumentos financieros y las alternativas de inversión también puede retrasar la decisión de adquirir una vivienda.

Barbara Belauzarán, directora comercial de Grupo Ureka, explicó que el desconocimiento sobre el funcionamiento de los créditos hipotecarios y las opciones para invertir en bienes raíces es un obstáculo para muchas mujeres interesadas en construir patrimonio.

"Muchas veces creemos que entrar para comenzar con la educación financiera requiere muchos estudios, pero esa no es la realidad. Necesitamos vencer el miedo, la incertidumbre y el desconocimiento para ayudar a cerrar la brecha", comentó en entrevista.

Belauzarán consideró que la participación de las mujeres en el sistema financiero ha mostrado avances en los últimos años. De acuerdo con la directiva, se estima que 72.8% de las mexicanas cuenta con al menos un producto financiero, mientras que en la población masculina la proporción asciende a 80.9 por ciento.

"Cada día son más las mujeres preocupadas por su futuro. Encontramos que una de cada cinco mujeres identifica como su principal objetivo financiero el comprar o terminar de pagar una vivienda. Eso es muy importante", remarcó.

Vivienda como inversión

El interés de las mujeres por construir patrimonio ha evolucionado en los últimos años, pues cada vez es más común que busquen hacerlo desde edades más tempranas. No obstante, Belauzarán que la mayoría incursiona al sector en entre 27 y 45 años.

Además de adquirir una vivienda para habitarla, un número creciente también considera la inversión inmobiliaria como una estrategia para generar patrimonio a largo plazo mediante la plusvalía y los ingresos por renta.

En ese sentido, la directiva sostuvo que fortalecer la educación financiera y facilitar el acceso a información sobre los distintos instrumentos puede contribuir a que más mujeres conviertan el interés por invertir en una decisión patrimonial.