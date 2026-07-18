¿Adiós lluvia? Canícula comienza a afectar a algunas regiones de México: Conagua

Algunas regiones del noreste, oriente y del Pacífico sur mexicano ya han comenzado a presentar un patrón estacional asociado a la canícula, debido a la disminución en sus acumulados de lluvia, determinó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La dependencia a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) precisó que este fenómeno se presenta con mayor frecuencia sobre la vertiente del golfo de México, la península de Yucatán, así como en las regiones previamente mencionadas.

Detalló que la canícula también es conocida como sequía de medio verano o sequía intraestival.

“La canícula es un fenómeno climático que anualmente se presenta en diversas regiones de México y se caracteriza por una disminución de la nubosidad y las lluvias, lo que propicia un incremento en la sensación térmica debido a la mayor incidencia de radiación solar. Sin embargo, esto no implica que se registren las temperaturas más altas del año, porque los valores extremos generalmente se presentan en meses previos, cómo mayo.

¿La canícula afecta a todo México?

El SMN dejó en claro que la canícula no afecta a todo el territorio nacional, ni ocurre con la misma intensidad o duración.

En la mayor parte del territorio mexicano la temporada de lluvias ocurre entre mayo y octubre, cuando se acumula hasta 80% de la precipitación total anual, de acuerdo con los registros históricos, excepto en el estado de Baja California donde las lluvias ocurren durante el invierno.

¿Qué es la canícula y por qué es un desafío predecir su periodo?

La canícula es un fenómeno climático normal y esperado dentro del ciclo anual de lluvias, y su seguimiento permite una mejor planificación en sectores como la agricultura, la salud y la gestión del agua.

Sin embargo, predecir el comportamiento del periodo canicular, la exactitud de su inicio, duración y fuerza es un desafío porque varía significativamente cada año, pudiendo presentarse de forma anticipada desde junio o extenderse hasta septiembre.

Superávit de lluvia 2026

El SMN informó que durante el primer semestre del 2026, México registró un superávit de lluvia del 7.9% respecto del promedio climatológico 1991-2020.

Con base en su propias mediciones, junio de 2026 fue el décimo noveno junio más húmedo de los registros desde 1941.

No obstante, del 1 al 15 de julio se registró una disminución de 8.7% en la precipitación respecto del mismo promedio.