"Muestra de buena coordinación": Sheinbaum reitera aistencia a final del Mundial tras invitación de Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que asistirá este fin de semana a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, tras recibir una invitación del presidente Donald Trump, y aseguró que su presencia representa una muestra de la buena coordinación que mantienen los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá.

En un video difundido en redes sociales la tarde de este sábado, la mandataria explicó que decidió aceptar la invitación porque considera importante que los tres países coanfitriones del Mundial estén representados en la ceremonia de clausura.

"Es una muestra de que hay buena coordinación", afirmó al referirse a la presencia de los mandatarios de las tres naciones que organizaron el torneo.

Sheinbaum recordó que, además de Trump, también asistirá el primer ministro de Canadá, Mark Carney, por lo que la ceremonia reunirá a los líderes de los tres países de Norteamérica.

La presidenta había confirmado el viernes que recibió una invitación directa del mandatario estadounidense para acudir al encuentro que disputarán España y Argentina este domingo en las afueras de Nueva York.

Viaje ocurre en medio de la revisión del T-MEC

La visita se llevará a cabo en un momento clave para la relación entre México y Estados Unidos, ya que ambos gobiernos reanudarán la próxima semana las negociaciones para revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El gobierno estadounidense informó que la tercera ronda de conversaciones comenzará el martes en la Ciudad de México con la participación del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien sostendrá una reunión con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional para revisar los avances de la negociación.

Entre los temas que se discutirán destacan el comercio de acero, la industria automotriz, la agricultura y los sistemas de pago electrónico.

La visita de la mandataria también ocurre en un contexto de diálogo bilateral sobre otros asuntos de la agenda común, como la cooperación en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

Participará en la ceremonia de clausura

De acuerdo con el oficio enviado por la Secretaría de Gobernación al Congreso de la Unión, Sheinbaum saldrá del país el sábado 18 de julio y regresará el lunes 20 de julio para asistir, en representación de México, a la final de la Copa Mundial FIFA 2026.

El documento señala que la presidenta participará en la ceremonia de clausura junto con Donald Trump, Mark Carney y otros jefes de Estado y de Gobierno, en atención a la invitación realizada por la FIFA y el presidente del país sede. Además, al concluir el viaje deberá presentar un informe sobre los resultados y acuerdos derivados de la visita.

Foto: Senado de la República

Será el segundo encuentro entre Sheinbaum y Trump

Aunque Claudia Sheinbaum y Donald Trump han conversado en diversas ocasiones por teléfono desde el inicio de sus respectivos gobiernos, la final del Mundial marcará apenas su segundo encuentro presencial.

La primera vez que coincidieron fue en diciembre de 2025, durante el sorteo oficial del Mundial 2026 realizado en Washington, D.C.

A diferencia de otros encuentros del torneo celebrados en México, la mandataria no asistió a partidos de la justa mundialista, por lo que la final será su primera aparición oficial en un evento del campeonato, en una visita que, según sostuvo este sábado, busca refrendar la coordinación entre los tres países anfitriones, además de mantener el diálogo con sus principales socios de Norteamérica.