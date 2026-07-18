"Le falta algo" a Vingegaard este año, dice Pogacar

Ganador el sábado de su cuarta etapa en el Tour de Francia, en Le Markstein, Tadej Pogacar consideró que a su gran rival, Jonas Vingegaard, le ha faltado "algo" este año, aunque advirtió que sigue desconfiando del danés de cara a los grandes puertos que aún restan por afrontar.

PREGUNTA: ¿Cómo ha vivido esta nueva victoria?

RESPUESTA: "Sabíamos que era una de las etapas de montaña más difíciles y lo aprovechamos con el equipo que tenemos. Hicimos la carrera dura para poder aprovechar la oportunidad. En la última ascensión, muchos chicos se sentían bien y dieron una batalla muy bonita. No sé qué habéis visto en la tele, pero yo vi un gran respeto entre todos los rivales. No podía estropear este gran día. Quería rematar el buen trabajo del equipo. Y también disfrutar del ambiente, uno de los más locos de mi carrera".

P: ¿Que opinión le merece la actuación de Jonas Vingegaard ?

R: "Cuando tiraba del grupo en el puerto de Haag, hizo una actuación increíble. Es realmente fuerte. Pero, para ser sincero, creo que le falta un pequeño algo con respecto a los últimos Tours, un poco de punch, un poco de garra. En los grandes puertos, subidas más largas, quizá encuentre ese plus que le falta y me deje atrás, nunca se sabe. Un pequeño porcentaje y ahí está, conmigo."

P: ¿A usted se le ve más feliz y confiado que el año pasado?

R: "El año pasado también estaba de buen humor, pero la tercera semana fue difícil para mí. En La Plagne (en la 19ª etapa), en la zona protocolaria después de la etapa bajo la lluvia, estaba tiritando, me dolía la rodilla y no sabía si… solo estaba aliviado de que hubiera terminado. Así que sí, quizá estaba un poco gruñón con vosotros, los medios. Este año la moral es buena. Pero a veces es duro. Hace dos días, cuando el Lidl-Trek tiraba a tope, no me sentía en mi mejor momento. Estaba ahí diciéndome: 'joder, es tan duro, me siento tan mal'. Esta mañana hablé con Urska (Zigart, su compañera) y ella me dio un poco de motivación para hoy. Me sentía realmente bien".

P: Se le ha visto sonreír en la última subida, ¿por qué?

R: "Es mi rictus de sufrimiento. Podrías pensar que estoy sonriendo, pero en realidad estoy sufriendo. Pero de una buena manera. No es como cuando sufres y estás completamente vacío; en ese caso, esa sonrisa no estaría allí".