¿Cómo impacta el régimen matrimonial en la compra, venta y propiedad de los inmuebles?

El régimen patrimonial que una pareja elige al contraer matrimonio tiene un impacto directo en la forma en que adquiere, administra y dispone de sus bienes inmuebles. Además, esta decisión influye en operaciones como la contratación de un crédito hipotecario, la compraventa de una vivienda y la distribución del patrimonio en caso de divorcio, de acuerdo con especialistas de Kallify.

Los especialistas explicaron que en México los dos principales regímenes patrimoniales son la sociedad conyugal y la separación de bienes, los cuales establecen reglas distintas sobre la propiedad, administración y disposición de los inmuebles adquiridos antes o durante el matrimonio.

Según Kallify, conocer las diferencias entre ambos esquemas resulta relevante para quienes buscan adquirir o proteger un patrimonio inmobiliario. Entre los principales aspectos destacan:

Propiedad del inmueble : en la sociedad conyugal, los bienes adquiridos durante el matrimonio pueden integrar el patrimonio común , salvo que las capitulaciones matrimoniales establezcan otra disposición; en la separación de bienes pertenecen a quien los adquiere.

: en la sociedad conyugal, los bienes adquiridos durante el matrimonio pueden integrar el , salvo que las capitulaciones matrimoniales establezcan otra disposición; en la separación de bienes pertenecen a quien los adquiere. Administración : en la sociedad conyugal ambos cónyuges pueden participar en la administración de los bienes comunes, aunque las capitulaciones matrimoniales pueden establecer una modalidad distinta; en la separación de bienes cada persona administra su patrimonio .

: en la sociedad conyugal ambos cónyuges pueden participar en la administración de los bienes comunes, aunque las capitulaciones matrimoniales pueden establecer una modalidad distinta; en la separación de bienes cada persona administra su . Compraventa : para vender, hipotecar o gravar un inmueble que forme parte de la sociedad conyugal generalmente se requiere el consentimiento de ambos cónyuges; en la separación de bienes, quien es propietario del inmueble puede disponer de él sin autorización del otro.

: para vender, hipotecar o que forme parte de la sociedad conyugal generalmente se requiere el consentimiento de ambos cónyuges; en la separación de bienes, quien es puede disponer de él sin autorización del otro. Protección patrimonial : de acuerdo con los especialistas, la separación de bienes permite que cada cónyuge responda por sus propias obligaciones y puede representar una alternativa para proteger el patrimonio frente a riesgos financieros.

: de acuerdo con los especialistas, la separación de bienes permite que cada cónyuge responda por sus propias obligaciones y puede representar una alternativa para proteger el patrimonio frente a riesgos financieros. Divorcio: el régimen patrimonial influye en la forma en que se repartirán los bienes inmuebles cuando concluye el matrimonio.

“La elección del régimen matrimonial influye directamente en la forma en que se adquieren y administran los inmuebles. Por ello, al solicitar un crédito hipotecario o realizar la compraventa de un inmueble, deberás entregar tu acta de matrimonio”, señaló Diana Sandoval, directora General de Kallify.

Sandoval explicó que el régimen patrimonial también tiene efectos fiscales y registrales, ya que debe constar en el acta de matrimonio inscrita ante el Registro Civil y puede ser relevante al formalizar actos relacionados con inmuebles ante notario e inscribirlos en el Registro Público de la Propiedad.

“Tomando en cuenta las importantes implicaciones del régimen matrimonial sobre los inmuebles, es recomendable leer las capitulaciones matrimoniales antes de casarse y considerar, de acuerdo con su situación particular, si desean modificarlas. En caso de divorcio, el régimen elegido determinará cómo se repartirán los inmuebles”, continuó Sandoval.

Los especialistas de Kallify recomendaron realizar una dictaminación jurídica antes de concretar la compra de un inmueble, con el fin de revisar la situación legal de la propiedad y verificar que no existan condiciones que puedan afectar la operación.

“Si vas a comprar un inmueble es imprescindible realizar una dictaminación jurídica que revise –además de la identidad del vendedor, la situación jurídica del inmueble, su estado registral e hipotecario y la revisión de adeudos pendientes–si hay otros copropietarios o cónyuges que deban autorizar la operación”, concluyó Sandoval.