Irán ejecuta a un condenado por matar a un agente durante las protestas de 2022

Un hombre fue ejecutado en Irán tras ser condenado por el asesinato de un miembro de las fuerzas de seguridad durante las protestas desencadenadas en 2022, informó este sábado el medio oficial del poder judicial iraní.

"La sentencia de muerte de Aref Khoshkar, responsable del asesinato de Salman Amir Ahmadi, fue ejecutada tras completarse el procedimiento legal y obtener la aprobación del Tribunal Supremo", anunció la agencia oficial Mizan.

Según la justicia iraní, el crimen se produjo durante el movimiento de protestas que sacudió al país entre 2022 y 2023 tras la muerte bajo custodia de la joven kurdoiraní Mahsa Amini, detenida en Teherán por presuntamente incumplir el código de vestimenta.

Los medios locales identificaron a la víctima como miembro del Basij, fuerza paramilitar vinculada a la Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de la república islámica.

"Tras escuchar los argumentos de la defensa, el tribunal condenó a Aref Khoshkar a la pena de muerte por complicidad en asesinato con premeditación", explicó Mizan.

Las ejecuciones se intensificaron en el país desde el inicio de la guerra desencadenada por una ofensiva estadounidenseisraelí contra Irán el 28 de febrero.

Gran parte de los ejecutados habían sido condenados por su participación en las manifestaciones.

El miércoles, Irán anunció la ejecución por ahorcamiento de otro hombre condenado por su presunta implicación en el movimiento de protesta antigubernamental.

Según datos de la ONU difundidos el 15 de junio, al menos 40 hombres fueron ejecutados en Irán en 2026, de los cuales 18 habían participado en las protestas.

De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, Irán es el país que más recurre a la pena de muerte después de China.