Dirigente canadiense califica de "inaceptables" críticas de Trump por incendios

El líder de la provincia canadiense de Ontario, afectada por incendios forestales que cubren de humo partes de Estados Unidos, calificó el sábado de "absolutamente inaceptables" las críticas de la administración estadounidense contra Canadá.

El presidente Donald Trump amenazó el viernes con imponer nuevos aranceles a los productos canadienses por "negligencia deliberada", acusando a su vecino de "no mantener adecuadamente" sus bosques.

"Estados Unidos está siendo invadido innecesariamente por aire sucio, contaminado e insalubre", afirmó Trump en su plataforma Truth Social.

Esta contaminación genera preocupación de cara a la final del Mundial del domingo entre España y Argentina, que se disputará en un estadio al aire libre en Nueva Jersey.

"Los comentarios de la administración (estadounidense) son inaceptables. Absolutamente inaceptables", declaró el jefe de gobierno de Ontario, Doug Ford, sin nombrar directamente a Trump.

Ford habló durante una rueda de prensa celebrada en Thunder Bay, donde se ha reubicado a muchas personas evacuadas debido a los incendios.

"No nos ponemos a amenazar ni a criticar, porque, ¿saben qué?, algún día les tocará a ustedes, y estaremos ahí, sin dudarlo, para apoyar a nuestros vecinos", añadió, lamentando también que Estados Unidos "eche la culpa" a Canadá.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, a quien Trump dijo que llamaría el viernes, aún no ha respondido a las críticas del presidente estadounidense.

Hasta este sábado había aproximadamente 950 incendios activos en Canadá, muchos de ellos fuera de control, según datos del Centro Interinstitucional Canadiense de Incendios Forestales (CIFFC). La situación es particularmente crítica en Ontario.