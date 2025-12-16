La paradoja de la aviación

La industria del transporte aéreo global entra al 2026 con una paradoja cada vez más evidente: nunca había transportado a tantos pasajeros ni generado ingresos tan elevados, pero su rentabilidad sigue siendo estructuralmente frágil. Las previsiones presentadas por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) durante su Media Day en Ginebra confirman esta tensión: una previsión de beneficios netos históricos por 41,000 millones de dólares para 2026 y, al mismo tiempo, un margen neto estancado en apenas 3.9%, insuficiente para cubrir los costos de capital.

El dato es revelador no solo por lo escaso del retorno, sino por el contraste que plantea dentro de la propia cadena de valor aeronáutica. Mientras las aerolíneas operan con márgenes mínimos y un retorno sobre capital inferior al WACC, proveedores clave —como fabricantes de motores y sistemas— reportan márgenes cercanos al 27%. El resultado es un desequilibrio que limita la capacidad del transporte aéreo para invertir, renovarse y sostener su papel como motor económico global, pese a que conecta economías que representan casi 4% del PIB mundial y 87 millones de empleos.

Esta fragilidad se explica, en buena medida, por factores exógenos que escapan al control de las aerolíneas. Los cuellos de botella en la cadena de suministro aeroespacial han elevado la edad promedio de la flota a niveles récord, incrementando costos de mantenimiento, arrendamiento y consumo de combustible. A ello se suma una presión regulatoria creciente, especialmente en Europa, donde las exigencias ambientales y de derechos al pasajero avanzan sin una evaluación clara de su impacto económico y competitivo

En este contexto, la carga aérea emerge como uno de los pilares de resiliencia del sector. En un entorno de creciente fragmentación comercial y alza de aranceles, el transporte aéreo de mercancías se ha convertido en una válvula de escape para las cadenas de suministro globales. IATA subraya que la agilidad, la velocidad y la capacidad de redireccionamiento de la carga aérea han sido decisivas para mitigar disrupciones, adelantar envíos y mantener el flujo de bienes de alto valor, desde comercio electrónico hasta semiconductores vinculados al auge de la inteligencia artificial

Sin embargo, la resiliencia operativa no puede ocultar los riesgos de fondo. Los conflictos geopolíticos, el cierre de espacios aéreos, la interferencia en sistemas de navegación y la persistente debilidad del comercio mundial añaden costos estructurales. A esto se suma el desafío climático: el compromiso de alcanzar emisiones netas cero en 2050 avanza, pero con una disponibilidad de combustibles sostenibles (SAF) todavía marginal y significativamente más costosa, lo que impone una carga adicional sobre márgenes ya estrechos.

Para América Latina, el panorama es particularmente delicado. Aunque la región muestra un crecimiento sólido de la demanda y avances en eficiencia tras procesos de reestructuración, la volatilidad cambiaria y la dependencia de costos dolarizados siguen erosionando la rentabilidad. El mensaje de IATA es claro: sin marcos regulatorios previsibles, infraestructura adecuada y una distribución más equilibrada del valor dentro de la cadena aeronáutica, el crecimiento del tráfico no se traducirá automáticamente en un sector financieramente sano.

La industria aérea ha demostrado una notable capacidad de adaptación. Ahora, el reto es que esa resiliencia no se convierta en resignación, porque lo importante es que el transporte aéreo sea sustentable y sostenible en el tiempo.