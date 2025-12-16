Gremios empresariales y financieros en Chile cierran filas con Kast

Con una tendencia irreversible y con más del 90% de la mesas escrutadas, los gremios empresariales emitieron las primeras reacciones tras darse a conocer el triunfo de José Antonio Kast.

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, expresó su apoyo a la futura administración.

Además, la líder de la CPC sostuvo que "para volver a crecer y generar oportunidades para todos, deben reducirse las trabas burocráticas que dificultan innecesariamente la inversión, hay que bajar la carga tributaria para ser más competitivos, y reducir los costos laborales para recuperar el empleo formal y de calidad".

El presidente de Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE), Holger Paulmann, manifestó que “nuestro país debe recuperar la seguridad, disminuir los índices de victimización, vigorizar el crecimiento y ayudar a las familias que necesitan mayor apoyo del Estado. El desafío del próximo gobierno es enorme y todos debemos poner nuestras capacidades y talentos para colaborar en levantar Chile”.

A su vez, el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, también se refirió a la disponibilidad de trabajar en conjunto a la nueva administración. “Esperamos que el triunfo de José Antonio Kast como nuevo Presidente de la República permita volver a poner a las pyme y a los emprendedores en el centro de la agenda económica y social del país", dijo.

El presidente de Sonami, Jorge Riesco, dijo "estamos muy tranquilos porque el presidente electo recibió y escuchó nuestras propuestas para reimpulsar la minería, algunas de ellas aplicables en los primeros 100 días de gobierno, ya que no requieren su paso por el Congreso". Desde la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, recalcó la importancia de las PYME y su inversión. “Sin seguridad no hay crecimiento posible”, manifestó. Además, el representante hizo hincapié en que ponga en marcha un Plan Nacional de Seguridad para la Actividad Económica, con foco operativo en zonas comerciales y turísticas, que permita recuperar el control territorial, combatir de manera efectiva el comercio ilícito y proteger la actividad económica formal.

De forma similar, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, entregó sus felicitaciones a Kast e hizo un llamado a abordar el fortalecimiento del sector mediante el diálogo, acuerdos amplios y una mirada de largo plazo para asegurar gobernabilidad y estabilidad. Desde la Asociación de Bancos reiteraron el compromiso -como gremio- de "seguir colaborando de manera proactiva, con el propósito de enfrentar conjuntamente los desafíos que Chile tiene por delante, especialmente en materia económica, social y seguridad, reconociendo que la inversión y la certidumbre son condiciones habilitantes para el desarrollo del país".