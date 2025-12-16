México llega solo a la revisión del T-MEC

El ultraderechista José Antonio Kast ganó la elección presidencial chilena del domingo pasado. La presidenta Claudia Sheinbaum fue de las primeras en felicitarlo. El gesto fue rápido y correcto, pero no cambia el fondo. México cierra 2025 ideológicamente encerrado, regionalmente aislado y estratégicamente expuesto justo cuando se aproxima la revisión del T-MEC en 2026.

Durante años la diplomacia mexicana se presentó como una referencia moral, como un árbitro ético que hablaba de soberanía, no intervención y solidaridad entre gobiernos afines. Esa apuesta funcionó mientras la región se inclinó hacia la izquierda. Hoy ese mapa está roto. Chile va hacia una derecha dura y pragmática; Argentina se derechizó con Milei; Perú y Ecuador rompieron relaciones con México; y Brasil y Colombia están demasiado ocupados con sus propios problemas como para respaldar liderazgos ajenos.

El resultado es simple: México se quedó sin interlocutores. La Alianza del Pacífico, que alguna vez fue la joya comercial del país, está paralizada. Sin Chile y Perú como socios activos, dejó de ser un contrapeso económico relevante. En Sudamérica, la relación con Argentina es de desconfianza abierta. En Centroamérica, la tensión con Bukele debilitó la cooperación en materia de seguridad en la frontera sur. Cuando México mira hacia el sur en busca de apoyo político, encuentra sillas vacías o gobiernos hostiles.

Esto ya no es percepción. A finales de 2025, México mantiene relaciones rotas, tensas o frías con buena parte del continente. Con Perú, la ruptura viene de la negativa a reconocer a Dina Boluarte tras la destitución de Pedro Castillo y culminó en noviembre pasado con la ruptura formal de relaciones. Con Ecuador, el quiebre se produjo tras la invasión policial a la Embajada de México en Quito en abril de 2024. Otros países no rompieron, pero sí se alejaron.

Hoy, este aislamiento deja de ser un tema diplomático y se convierte en un riesgo económico. La prueba será la revisión del T-MEC y Donald Trump entiende este escenario mejor que nadie. Su política exterior no se basa en afinidades ni en discursos, sino en detectar debilidades y explotarlas. Un México aislado es una presa más fácil. Sin aliados regionales, desaparece cualquier posibilidad de negociación en bloque y todo se reduce a una negociación bilateral profundamente asimétrica.

La revisión del T-MEC no será técnica ni jurídica. Será política y ruda. Trump buscará imponer condiciones. El primer flanco será la seguridad: el apoyo político de México a regímenes como el de Nicolás Maduro se presentará como una contradicción estratégica. El segundo flanco es China: aunque Marcelo Ebrard niegue que los nuevos aranceles tengan destinatario, en los hechos el mensaje es claro. El tercero será migración, usando el comercio como moneda de cambio.

Mientras los mercados financieros muestran optimismo y la Bolsa opera en máximos, el capital político exterior de México está agotado. La presidenta Sheinbaum ha dicho que el triunfo de Kast es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina. El problema es que, mientras se reflexiona, Trump negocia. Y en su manual, un gobierno solitario es la señal para atacar con todo.

