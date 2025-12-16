Proponen mantener a los OPLE y ajustar recursos a partidos

El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de su presidenta, la consejera Guadalupe Taddei Zavala, entregó a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, un paquete de 12 propuestas realizadas por diversas organizaciones sociales, académicos y consejeros locales para la elaboración de la iniciativa en materia electoral que será entrega al Congreso.

Acompañada de integrantes de las organizaciones y consejeros electorales del todo el país, Taddei Zavala aseguró que hay voluntad de la Comisión para escuchar a las diversas voces interesadas en el proceso de una eventual reforma electoral.

En este contexto, la titular del INE aprovechó para defender el trabajo de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) que la acompañaron a entregar estas propuestas, ya que destacó que su trabajo es fundamental y deben ser considerados en el proceso de reforma.

Se detalló que este paquete de propuestas para una eventual reforma electoral, está integrado de las opiniones y planteamiento de, al menos, 12 organizaciones.

Órganos locales

Uno de los principales planteamientos que han hecho las organizaciones se enfoca en la permanencia de los OPLE (Organismos Públicos Locales Electorales) y su papel en la organización de las elecciones en los estados, pues se advierte que en caso de desaparecerlos y centralizar sus tareas en el INE se corre el riesgo de debilitar al sistema electoral del país, a la vez que se cuestiona que el instituto electoral no cuenta con los recursos necesarios para organizar todas las elecciones que se llevan a cabo en el país.

Así lo planteó la Asociación Nacional de Contraloras y Contralores de Institutos Electorales de México ya que se dijo que tras la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y los 32 institutos de transparencia locales, ahora son los Órganos Internos de los OPLE quienes deben atender solicitudes de información relacionadas con el gasto de los partidos políticos, sin aumentar sus recursos o su estructura.

Al tiempo que cuestionó los posibles ahorros con su desaparición, pues se dijo que si se extinguen y se propone una simplificación administrativa, no se podrán atender todas las exigencias democráticas que exige el país, como son las elecciones judiciales.

En el mismo sentido, consejeros electorales de diversos estados, a través de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente, así como integrantes de la Red Nacional de Ciudadanía y Organizaciones por la Educación Cívica reiteraron en sus propuestas la importancia de mantener vivos a los OPLE, ello al advertir que el INE no cuenta con los recursos necesarios para organizar todas las elecciones que se llevan a cabo en el país.

Al tiempo que reconocieron que la democracia necesita evolucionar, pero no en detrimento de lo que se ha construido.

“Si los OPLE desaparecieran y las elecciones locales quedaran en manos del INE, éste tendría necesariamente que incrementar sus recursos humanos, materiales y financieros en cada uno de los estados, debido a que como actualmente está diseñado, no puede organizar simultáneamente las 32 elecciones locales y además las federales”, expuso Christian Uziel García Reyes, consejero del OPLE de Hidalgo al presentar la propuesta.

Otras de las propuestas planteadas por las diferentes organizaciones se enfocan en que se debe destinar presupuesto suficiente tanto para el INE como para los OPLE; así como salvaguardar a los legisladores plurinominales e impulsar un nuevo esquema de financiamiento para ellos.

Sobre este asunto, en su propuesta, representantes de partidos políticos locales, pidieron se analicen las prerrogativas que reciben, pues aseguraron que están en desventaja ante los partidos nacionales.

Por ello, pidieron que el financiamiento público que obtengan los partidos políticos nacionales en las entidades federativas se actualice para que haya equidad y “se reconozca la diversidad y circunstancias que priva entre los partidos políticos nacionales y partidos políticos locales”.

Otra las propuestas de estos representantes derivó en hacer una revisión de las reglas en materia de fiscalización y tener voz ante el Consejo General y preservar las diputaciones plurinominales.

Además de que llamaron a definir con claridad las competencias entre entes electorales; garantizar la independencia y autonomía de los organismo electorales, así como de un presupuesto suficiente para organizar los procesos electorales.

Iniciativa del INE

Por otro lado, Guadalupe Taddei, reitero que la propuesta de este organismo sigue en construcción ya que se busca un consenso con los demás consejeros, al tiempo que indicó que será hasta el 12 de enero cuando se entregue a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

Asimismo, aclaró que el INE sólo actuó como intermediario en el proceso y recopilación de las propuestas de organizaciones y organismos locales.

“Habrá propuestas que caminen por solamente a partir de una propuesta de una consejería. Habrá otras que alcancemos la unanimidad inmediatamente, otras que tengan la mayoría, pero todas deberán de ser presentadas”, dijo.

De igual recalcó que el INE ya cuenta con insumos para trabajar este tema y acudirá a las oficinas de la Comisión Presidencial el próximo 12 de enero para entregarlo de manera formal.