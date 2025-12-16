Elecciones y consultas

A pesar de la concurrencia de los calendarios electorales estatales con el federal, el aparato que organiza los procesos comiciales trabaja permanentemente. Este año que está por expirar celebró la inédita elección del Poder Judicial y también sancionó otros ejercicios de democracia participativa.

Justo el pasado fin de semana, en Hidalgo abrieron durante cinco horas mesas de votación para realizar una consulta pública ambiental sobre el Parque de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar de Tula, Hidalgo.

Una “simulación institucional”, según una veintena de organizaciones ambientales y colectivos locales que fue antecedida por “reuniones informativas” sobre el proyecto, convocadas por Semarnat.

“Fue propaganda de un proyecto ya decidido, no un diálogo”, denunció Greenpeace México. Un montaje, “para legitimar un proceso que nunca ha sido participativo”.

Esa consulta popular, organizada por el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, prácticamente pasó desapercibida para la prensa nacional no obstante sus alcances. De su resultado depende el avance del proyecto para construir la planta de economía circular en 680 hectáreas del complejo de Tula.

Otra instalación de ese tipo —también dentro de un Polo de Desarrollo del Bienestar— está proyectada para en Ciudad Nezahualcóyotl. Ambas han enfrentado objeciones de grupos sociales y organizaciones ambientalistas.

El calendario electoral del 2026 solo contempla una cita, el domingo 7 de junio, en Coahuila, para renovar las 25 curules del Congreso local (16 diputaciones de Mayoría Relativa y nueve de Representación Proporcional). Ante la proximidad de la caducidad de 95,000 credenciales para votar —expiran con el último día del 2025— el INE extenderá su vigencia por 10 meses, para permitir que esos ciudadanos puedan emitir su voto sin restricciones. La medida debe ser aprobada por el Consejo General.

Justo dentro de seis semanas ocurrirá primera y quizá la cita más significativa del breve calendario electoral del 2026: la consulta popular por la revocación de mandato en Oaxaca, a la que será sometido el gobernador morenista Salomón Jara tras de que el Congreso local reformara la Constitución y la legislación secundaria, y la petición —el mínimo exigido para celebrarla es el 10% de los inscritos en la lista nominal— fuera validada por la autoridad electoral local.

Con tres millones de votantes registrados y 570 municipios, Oaxaca enfila a la primera consulta popular sobre revocación de mandato en el sexenio de Claudia Sheinbaum. Esa jornada tendrá lugar el 25 de enero de 2026 y será un refrendo de la confianza de los oaxaqueños en el gobernador…

Efectos secundarios

RESPALDO. Con más de 1,200 millones de pesos invertidos en seguridad pública, 1,630 millones en apoyos a la producción agropecuaria y 1,000 millones para ejecutar 5,000 obras de infraestructura en los municipios más pobres de Puebla, el morenista Alejandro Armenta Mier cumplió su primer año como gobernador de la entidad y presume la coordinación de su administración con el gobierno federal, lo que permitirá canalizar 20,000 millones de pesos en el Polo de Desarrollo del Bienestar en San José Chiautla, además de la construcción de la planta de Olinia y el Valle de la Tecnología.