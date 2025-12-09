Claudia Sheinbaum decreta las tres prioridades del Infonavit en su sexenio

Durante la Sesión Ordinaria 139 de la Asamblea General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo delineó el camino que tomará dicho organismo durante su administración gubernamental.

De acuerdo con Sheinbaum Pardo, los principios que regirán la labor del Infonavit en la presente administración son: garantizar el derecho a la vivienda con la construcción de 1 millón 200,000 hogares; erradicar la corrupción y otorgar créditos pagables.

"En el pasado se construían viviendas para hacer negocio; hoy construimos viviendas para que cada trabajador tenga un techo (...). La nueva visión del Infonavit se basa en tres principios: garantizar el derecho a la vivienda, erradicar la corrupción y otorgar créditos pagables", indicó la presidenta.

Por su parte, Octavio Romero Oropeza, titular del Infonavit, recordó que durante esta administración gubernamental el organismo tiene la meta de colocar poco más de 3 millones de créditos hipotecarios, de los cuales 1 millón 200,000 corresponden al programa de Vivienda para el Bienestar, 1 millón 800,000 al financiamiento tradicional y 50,000 al proyecto integral mixto.

Asimismo, destacó que se otorgarán 2 millones 480,000 créditos para mejora de vivienda.

Balance anual

Al realizar un balance anual de la operación del Infonavit en el 2025, Romero Oropeza indicó que entre enero y noviembre del presente año se otorgaron 590,000 créditos, es decir un crecimiento de 66,000 financiamientos más que en el mismo periodo del año pasado. El directivo acotó que, del total de créditos otorgados, 264,000 corresponden a mejora para el hogar.

Asimismo, detalló que de los 4 millones 856,000 créditos que tenía clasificados como “impagables”, ya se han corregido 2 millones 500,000 financiamientos, mientras que el resto, 2 millones 356,000, serán atendidos durante diciembre con el programa Infonavit Solución Integral.

El funcionario precisó que ya se han liberado 185,000 cancelaciones de hipotecas y se han entregado 120,000 escrituras.

Respecto al programa Vivienda para el Bienestar, Romero Oropeza indicó que de la meta sexenal de construir 1 millón 200,000 viviendas, al 5 de diciembre pasado ya se ha contratado la construcción de 308,041 hogares y resaltó que en este año se entregarán 4,628 casas en 56 desarrollos de 18 entidades.

El funcionario destacó que la política salarial del gobierno ha permitido que el Fondo de Vivienda del organismo supere los 892,000 millones de pesos y posiblemente, en las próximas semanas supere 1 billón de pesos.

El Infonavit informó que en la sesión participaron representantes del sector de los trabajadores, empleadores y gobierno.