Facebook e Instagram se vuelven canales clave para la venta de vivienda

Las redes sociales, como Facebook e Instagram, dejaron de ser plataformas de simple entretenimiento para convertirse en canales importantes para empresas inmobiliarias, ya que impulsan la venta de vivienda al llegar a los consumidores de manera directa.

De acuerdo con un análisis de AGWA Bosques, proyecto vertical de Desarrolladora del Parque, estas plataformas han transformado el proceso de compraventa de bienes raíces, especialmente aquellos de segmento residencial.

El estudio comercial del desarrollo revela que Facebook e Instagram concentran 24% de las citas agendadas, seguidos del sitio web con 22% y los portales inmobiliarios con 4 por ciento.

En total, estos medios digitales representan la mitad del tráfico de prospectos del proyecto, lo que confirma que la experiencia en línea gana relevancia en los proyectos de bienes raíces.

El otro 50% proviene de canales físicos, en donde destaca el rol de los brókers con 36% de las citas, debido a su intervención directa en el proceso de negociación y acompañamiento.

El resto se distribuye en llamadas (4%), caseta de ventas (4%), referidos (2%) y clientes que rentaban y posteriormente deciden comprar (1%).

Para Gabriela Serrano, project manager de AGWA Bosques por Desarrolladora del Parque, el peso de los canales digitales confirma un cambio estructural en la industria, pero no elimina la intervención del asesor.

“El comprador premium investiga en línea, pero decide acompañado. El bróker ya no es solo un vendedor, es un curador de información y un garante de confianza. Incluso ellos dependen cada vez más de estos canales digitales para hacer su trabajo, especialmente cuando generaciones como la millennial o la Z dominan cada vez más la demanda”, comentó Serrano.

Búsqueda en línea, decisión en sitio

La dinámica observada en AGWA Bosques coincide con una tendencia global: más del 95% de los compradores comienza su recorrido digital, según datos de la National Association of Realtors (NAR).

Sin embargo, la tasa de conversión sigue anclada en los encuentros presenciales. El análisis de Desarrolladora del Parque muestra que siete de cada 10 de las visitas efectivas provienen de brókers, mientras que redes sociales y sitio web aportan apenas 15% cada uno.

La tasa general de conversión del desarrollo es de 2%, consistente con ciclos de negociación prolongados, procesos de verificación y tickets elevados característicos de este tipo de vivienda.

“El comprador mexicano, particularmente de vivienda media y premium, está cada vez mejor informado: llega con un proceso previo más sólido. En línea revisa información financiera, precios, ubicación, fechas de entrega y visuales”, explicó Serrano.

La especialista detalló que los primeros filtros son la ubicación y el rango de precios; posteriormente, se consulta la carpeta digital de ventas, integrada por fotografías, prototipos y puntos de interés en la zona.

Este comportamiento ha impulsado el aumento en la programación de citas por medios digitales, ya que “responde a un usuario que primero valida, luego visita”.

Visita presencial, determinante

Si bien el algoritmo de Facebook e Instagram amplía la posibilidad de una compraventa de vivienda, la decisión final todavía ocurre mayormente dentro del desarrollo.

De acuerdo con el análisis de Desarrolladora del Parque, recorrer amenidades y prototipos amueblados es el factor definitivo para confirmar intención de compra.

“En un mercado de alto valor, el algoritmo abre la puerta, pero el asesor sigue cerrando la operación. La ruta del comprador cambió, pero el equilibrio entre lo digital y lo humano, no”, apuntó Serrano.