Morena en CDMX traslada a la Contraloría Transparencia

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó por 45 votos el dictamen que por el que se reforma la Constitución local para concretar la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales capitalino (Info CDMX), de cuyas tareas se hará cargo la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México a través del órgano desconcentrado correspondiente.

La votación en lo general y particular se realizó en ausencia de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y MC, cuyos integrantes optaron por abandonar el salón de sesiones, y luego de la riña protagonizada particularmente por legisladoras de la oposición y de Morena, la fuerza política mayoritaria, con tirones de cabellos.

La enmienda al Artículo 7 constitucional establece que la defensa y garantía del derecho de acceso a la información pública, privacidad y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, estará a cargo de la Secretaría de la Contraloría General capitalina, a través del órgano desconcentrado que para tal efecto prevea la ley secundaria en la materia, así como de las autoridades garantes que corresponda.

Modificado de última hora a propuesta de Morena, el artículo Cuarto transitorio precisa que a partir de la entrada en vigor de la nueva ley reglamentaria en la materia “as funciones del Instituto de Transparencia local “serán asumidas por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, a través del órgano desconcentrado” que fije la legislación reglamentaria de la enmienda constitucional.

El Congreso local tendrá un plazo máximo de 180 días naturales, contados a partir del día siguiente a la promulgación de los cambios constitucionales aprobados, para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes secundarias que correspondan y expedir la nueva ley de transparencia.