Vivienda “accesible” se dinamiza en la periferia del Valle de México

La vivienda en la Zona Metropolitana del Valle de México muestra señales de reactivación en los segmentos económico y medio, después de varios años de desaceleración; sin embargo, este impulso proviene de las periferias de la urbe.

Según datos de la consultora 4S Real Estate, durante el tercer trimestre del 2025 se vendieron 5,209 departamentos en la región, de los cuales 48% correspondió a los segmentos económico y medio, con precios que van de 800,000 a 2 millones de pesos.

Apenas un año antes, estas categorías representaban sólo 26% de las ventas de departamentos en la región. La variación marca un desplazamiento hacia opciones más accesibles, ante la necesidad de vivienda con un mercado presionado por la inflación y la escasez de inventario alineado a los ingresos de los compradores.

La inflación en materiales, el incremento del valor del suelo y la tramitología necesaria para obtener permisos y licencias en la Ciudad de México y municipios colindantes, frenaron el desarrollo de vivienda accesible durante los últimos años. Sin embargo, el segmento económico registró un mejor desempeño.

“Para el cierre de septiembre del 2025, las ventas registradas en el segmento económico ya superaron a la categoría residencial, algo que no se había visto en los últimos años”, compartió Federico Jiménez, regional partner de 4S Real Estate.

De acuerdo con el especialista, esto se debe al empuje de desarrolladores con productos orientados a presupuestos más modestos, como GAP Metropolitana, Quiero Casa y Grupo 3 Mil.

“Hay un mayor nivel de absorción del segmento medio y económico, este cambio vino por la actividad de cuatro o cinco desarrolladores inmobiliarios que se enfocaron en construir vivienda más alineada al presupuesto de las personas, de no más de 2 millones de pesos”, explicó Jiménez.

Mientras tanto, el segmento residencial (entre 2 millones y 4 millones de pesos) perdió fuerza, ya que pasó de representar 30% de las ventas en el tercer trimestre del 2024 a 24% en el mismo periodo del 2025.

Vivienda accesible en periferias

Durante el tercer trimestre del 2025, 4S identificó 3,398 viviendas nuevas en venta en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Aunque entre estas existen alternativas económicas, destaca que se encuentran principalmente en municipios periféricos.

Entre las opciones más asequibles se encuentran Tecámac, con un precio promedio de 943,000 pesos, y Zumpango, con 710,000 pesos.

“En el caso de Zumpango, hay empresas que están desarrollando la zona con casas económicas. Es una zona un poco más foránea, no tan urbanizada, pero con oportunidad al contar con nuevos elementos de comunicación y transporte, como el Tren Suburbano, que facilitará la conectividad de las familias con la Ciudad de México a través de la estación Observatorio”, dijo Jiménez.

En contraste, las zonas cercanas al centro mantienen precios elevados. Agrícola, Azcapotzalco y Lindavista se han consolidado como áreas residenciales, con valores promedio de 2 millones 600,000 pesos a 4 millones100,000 pesos, mientras que áreas premium como Polanco alcanzan precios promedio de 57 millones de pesos.

Aumenta la reventa

Ante la baja disponibilidad de departamentos asequibles, la vivienda de segunda mano incrementó su participación hasta casi 40% del total de las ventas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Según Jiménez, la oferta informal subsana la ausencia de inventario adecuado en rangos de 1 millón a 4 millones de pesos. Al respecto, añadió que los desarrolladores deben tomar en cuenta las necesidades reales del mercado: tamaños adecuados, precios alcanzables, amenidades funcionales y ubicación estratégica.

“Sabemos que han sido épocas difíciles, por las tasas de interés, costos de construcción, sin embargo, todo este producto que se compra en reventa puede reemplazarse por producto nuevo”, apuntó Jiménez.