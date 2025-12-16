Convocatoria de permisos pautará apetito inversor en electricidad: analistas

La selección de proyectos eólicos y fotovoltaicos dentro de la Convocatoria de atención prioritaria para otorgar permisos de generación eléctrica del gobierno -que se dará a conocer este jueves- será la primera muestra del rumbo que seguirá el sector en los siguientes años y definirá si habrá concursos subsecuentes, así como celeridad en el diseño e implementación del marco jurídico, y si se va fincando certidumbre para nuevas inversiones, afirmaron especialistas.

Valeria Amezcua, maestra en Energía y Sustentabilidad y socia fundadora de la consultora Regenerative, y Lilia Alonzo, maestra y abogada experta en sector eléctrico y socia fundadora de Áurea Partners, explicaron a El Economista que el ejercicio de convocatoria para proyectos prioritarios del sector eléctrico es un primer esfuerzo cuyos resultados darán mucha información al sector.

El éxito de la Convocatoria para la Atención Prioritaria de Solicitudes de Permisos de Generación Eléctrica, en que la Secretaría de Energía (Sener) busca añadir poco más de 6,000 megawatts, con una inversión aproximada de 7,140 millones de dólares en que 3,790 megawatts corresponden a energía fotovoltaica y 2,100 megawatts a proyectos eólicos, permitirá agilizar la instalación de nueva infraestructura energética, con tiempos de atención significativamente más cortos, para perseguir el objetivo de incorporar nueva capacidad al sistema de manera expedita, coincidieron.

Según las analistas, la intención inicial es acelerar el proceso, pero la convocatoria ha sido objeto de modificaciones subsecuentes que han resultado en la ampliación de los plazos originales. Lo más probable es que en el futuro inmediato será necesario que la industria se enfoque en la preparación de los participantes o en la infraestructura necesaria para cumplir con los tiempos tan acotados.

“En este contexto, si bien la intención de agilizar el trámite es positiva, se mantiene la necesidad de establecer y formalizar procedimientos claros, detallados y transparentes. La definición de estos protocolos es fundamental para garantizar que las futuras convocatorias puedan operar de manera efectiva y sin la necesidad de correcciones mayores”, aseguraron.

Por tanto, las nuevas Convocatorias que emita el gobierno al menos cada año, permitirán al sector privado acceder a una tramitación ágil y con mayor certeza, ya que desarrollarán proyectos estratégicos para el país y “los interesados en instalar centrales eléctricas pueden presentar sus proyectos desde hoy para ser considerados en la planeación vinculante y que la Secretaría de Energía pueda evaluar su pertinencia bajo el estado actual de la oferta y demanda”, según Alonzo.

Sin embargo, Valeria Amezcua advirtió que "aún hay al menos 20 regulaciones que son necesarias para aclarar las reglas del juego en temas tan importantes como generación distribuida, almacenamiento, demanda controlable y electromovilidad".

Las empresas del sector deben considerar los nuevos ajustes, ya que varias inversiones previamente detenidas están siendo reactivadas, profundizó. La inversión privada busca contribuir al sector eléctrico en México y ampliar la capacidad de generación para cubrir la demanda de industrias, comercios y la sociedad en general. Además, el aumento de planes de transición y eficiencia energética en gobiernos municipales y estatales sugiere que las nuevas reglas facilitan su implementación.

“El 2026 se proyecta como un año de mucho movimiento, una ola de nuevas reglas en el sector eléctrico, acompañadas de inversiones públicas y privadas. Es el momento ideal para que las empresas, gobiernos y organizaciones se anticipen y revisen sus proyectos y planes de inversión, para atender necesidades faltantes como la transición energética y condiciones más eficientes y económicas de adquirir su electricidad”, finalizó Amezcua.

Cabe recordar que desde la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee) detallaron la semana pasada a El Economista que existe confianza en que el próximo 18 de diciembre podrán recibir permisos hasta por 2,000 megawatts para nuevos proyectos, elevando en 26% la capacidad instalada de esta tecnología en el país, lo que significará el aterrizaje de inversiones de 2,000 millones de dólares gracias a que se inscribieron en la Convocatoria para atención prioritaria de la expansión del sector eléctrico de la Sener.