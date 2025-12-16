Prisión de oficio, pendiente de SCJN

En 2026, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá resolver, entre otros temas relevantes heredados de la anterior integración, la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre prisión preventiva oficiosa.

Los nuevos ministros habrán de determinar si declaran la invalidez de diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos; de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; del Código Penal Federal; de la Ley General de Salud; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, cuyo decreto fue promulgado el 19 de febrero de 2021.

La agenda pendiente incluye, además, la resolución de asuntos listados sobre diversas reformas legales aprobadas por el Congreso de la Unión desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López, impugnadas por la oposición en ambas cámaras del Poder Legislativo, así como temas relacionados con cobros tributarios, sobre diversos pagos con base en salarios mínimos o la Unidad de Medida y Actualización (UMA), o con la consulta previa a las personas con discapacidad, entre muchos otros.

Unidad

Durante la clausura del Segundo Periodo de Sesiones del pleno del máximo tribunal constitucional correspondiente a 2025, Hugo Aguilar Ortiz, su presidente, pidió tener “la plena certeza que la Corte va a contribuir de manera importante para que logremos un México más justo, más digno para todos y para todas’’.

“La situación tanto interna como externa del país nos exige compromiso, nos exige unidad y, sobre todo, que confiemos en nuestras capacidades”.

Desde su perspectiva, “el mayor reto que tiene la Corte’’ es lograr “transmitir y consolidar el cambio”.