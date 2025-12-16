Pronostican regreso de la derecha en Colombia y Perú

Citigroup indicó este lunes que espera que el péndulo político en América Latina se siga desplazando hacia la derecha, a solo horas del triunfo del opositor José Antonio Kast en las elecciones de Chile. Según un informe de perspectivas económicas y estrategia de la firma, lo anterior sentaría las bases para “una mejor percepción y reformas”.

“En cualquier caso, se espera que las elecciones en Colombia y Perú derroquen a sus gobiernos de izquierda y mejoren la confianza de los inversores, que ha limitado el crecimiento en los últimos años”, señaló el reporte. De acuerdo con las últimas proyecciones de Citi, en Colombia el Producto Interno Bruto (PIB) se expandiría un 2.7% en 2025, 3.2% en 2026 y 3% en 2027. Por otro lado, en Perú proyecta una expansión de 3.2% en 2025, 2.8% en 2026 y 3% en 2027.

Para el caso de las elecciones presidenciales de Colombia, el escenario que pronostica la firma es que "un candidato no continuista ganaría”. En el reporte de Citi Research se refieren a “los altos índices de desaprobación del presidente (Gustavo) Petro y la preocupación pública por la inseguridad, la corrupción y el desempleo”. En Perú, Citi dijo que “un resultado electoral favorable al mercado debería mejorar la gobernabilidad y la confianza de los inversionistas”.