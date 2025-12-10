Desarrolladores en Puebla piden inclusión en Plan Nacional de Vivienda para proyectos

Puebla, Pue. Con los planes del gobierno federal de impulsar la producción de 28,700 casas para derechohabientes y 20,000 destinadas a quienes no tienen prestaciones en Puebla para el 2026, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) espera que haya inclusión para esos proyectos.

Ariosto Goytortúa López, vicepresidente del organismo, comentó que están interesados en participar con las autoridades, ya que tienen la capacidad financiera y técnica para darle celeridad a las obras.

Refirió que sólo en el presente año harán 7,500 casas, cuya meta es baja en comparación a años anteriores, debido al déficit de tierras adecuadas para construir en la capital y su zona metropolitana.

Puntualizó que, para los desarrolladores poblanos se ha vuelto un problema retomar metas de producción de otros años, pues hay un encarecimiento de la tierra porque no se actualizan los planes de desarrollo urbano.

Indicó que es positiva la participación del gobierno federal para detonar más vivienda en Puebla, pero debe incluirse a los desarrolladores poblanos como ejecutores, ya que generarán empleos y derrama económica.

Comentó que en la subcontratación también hay beneficios para su sector, el cual puede hacer cualquier proyecto como guste el cliente. En este caso, dijo, sería el gobierno federal.

Municipios deben actualizar cartas urbanas

Consideró que la intervención del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo es positiva y, con ello, mete presión a los municipios que ya se tardaron en hacer las actualizaciones de sus “cartas urbanas”.

En tanto, explicó, la Canadevi no puede hacer proyecciones altas mientras no mejore la dotación de servicios como agua, drenaje y energía.

Goytortúa López dijo que entiende el Plan Nacional de Vivienda, pero cuestionó que no se considere todavía a su sector como ejecutor pese a que garantiza calidad.

Afirmó que la zona metropolitana de Puebla está rodeada por tierra ejidal y hay parcelas simétricas y parecidas por lo que se necesita una actualización del plan de desarrollo urbano lo que permite bajar el costo de la tierra sobre todo en municipios donde se genera más el desarrollo habitacional.

Mencionó que, mientras ocurre eso, exhortó al gobierno federal que analice la participación de los constructores poblanos en sus obras de vivienda, ya que contribuirán al desarrollo económico.