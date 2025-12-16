Banamex inicia nuevo capítulo en México

Con un precio de alrededor de 2,300 millones de dólares (equivalentes a alrededor de 42,000 millones de pesos), finalmente se concretó una de las operaciones de compra venta más importantes, –no sólo por el elevado monto sino por el controvertido final con el que se registró– que se ha realizado en los últimos años en el sistema financiero mexicano.

Se concretó formalmente la venta del 25% de Banamex, por parte de Citi al empresario mexicano Fernando Chico Pardo, uno de los hombres más ricos de México, y calificado en el octavo lugar del ranking 2025 de Forbes México, con una fortuna estimada en alrededor de 2,800 millones de dólares.

Con esta operación, Banamex cambia de manos.

La institución bancaria con 141 años de existencia, inicia un nuevo capítulo en su historia en México.

Reinicia con una fuerte apuesta de capital nacional y con el desafío de volver a las grandes ligas bancarias.

Sin embargo, todavía falta por realizar la colocación de la Oferta Pública Inicial (OPI) –una colocación dual a efectuarse en México y Nueva York– prevista para la segunda mitad del próximo año 2026.

La valoración y precio todavía no están definidos. La colocación en bolsa será por alrededor de 3,500 millones de dólares, de acuerdo con cálculos de los analistas.

Chico Pardo, el nuevo en el vecindario bancario

Fernando Chico Pardo se estrena como banquero, aunque es un experto financiero, cuyos inicios se registraron en Wall Street y posteriormente, en México, en Acciones y Asesoría Bursátil, casa de bolsa, que años después se fusionaría con Inbursa.

Actualmente es el presidente del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) y encabeza Promecap, una firma líder de capital privado que gestiona activos por 5,000 millones de dólares.

Al concretarse la operación de compra-venta, ayer (15-12-25) Chico Pardo asumió la Presidencia del Consejo de Administración del Grupo Financiero.

Chico Pardo, tanto para el propio banco como para el gobierno, representa seguridad y confianza.

En sus primeras declaraciones ha dicho que buscará fortalecer todas las líneas de negocio del banco, avanzar en la transformación digital y operativa, y consolidar su liderazgo en el mercado a partir de la preferencia de los clientes.

Manuel Romo continuará como director general tanto del grupo como del banco, y el equipo directivo actual se mantiene.

Banamex cierra el 2025, con un nuevo liderazgo y con la expectativa de colocar el resto de sus acciones en los mercados, en el segundo semestre del próximo año. Veremos

Crecimiento, proyecciones a la baja

Para el cierre de este año 2025, los especialistas del sector privado que encuesta periódicamente Banxico, modificaron a la baja su proyección.

Estiman que el Producto Interno Bruto registrará una tasa de crecimiento de 0.37%, lo redujeron desde el 0.39% previo.

Es la tercera ocasión consecutiva que los analistas recortan su expectativa de crecimiento y se alejan de su pronóstico inicial de 1.07%.

Hay que recordar que a principios de este mes de diciembre en la encuesta de Citi, los especialistas, la penúltima del año, anticiparon que la economía mexicana registrará un crecimiento de 0.4% en 2025.

Los pronósticos privados, son cada vez más pesimistas para el cierre del año.

Dólar débil, peso fuerte

Vuelve a quedar en evidencia que la fortaleza del peso mexicano se explica en función de la debilidad del dólar.

En la jornada de la víspera, el peso se apreció 0.13% o 2.3 centavos, respecto de la sesión previa.

El tipo de cambio interbancario cerró en 17.98123 unidades por dólar, de acuerdo con cifras del Banco de México.

El avance de la moneda local se dio en paralelo al debilitamiento del dólar de 0.09%, medido a través del índice ponderado.

Este comportamiento estuvo ligado a declaraciones recientes de funcionarios de la Reserva Federal (Fed), quienes respaldaron el más reciente recorte en la tasa de interés y dejaron abierta la puerta a nuevos ajustes.

Está claro que la apreciación del peso mexicano se debe a tres factores fundamentales: el factor Trump.

El presidente de Estados Unidos ha pugnado por el debilitamiento del dólar.

La especulación, que se registra a través del carry trade. Los especuladores aprovechan las tasas bajas en algunos países y las altas tasas en otros, para hacer negocio.

Y el grado de inversión que mantiene México.