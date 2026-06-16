Fovissste estrenará nuevo estado de cuenta para simplificar la información de los créditos

El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) pondrá en marcha un nuevo formato de estado de cuenta para las personas acreditadas a partir del próximo 1 de julio, con el objetivo de facilitar la administración y el seguimiento de los créditos hipotecarios.

De acuerdo con la vocal ejecutiva del organismo, Jabnely Maldonado, el rediseño busca hacer más sencilla la consulta de la información financiera de cada crédito.

“Se trata de simplificar para mejorar la administración y la gestión del crédito. Va a ser muy fácil identificar el monto prestado, pagado, el saldo actual. Fortalece la educación financiera y el acompañamiento del Fovissste a la derechohabiencia y a las personas acreditadas”, comentó.

El nuevo documento podrá descargarse desde el portal electrónico del organismo y presenta un resumen más claro de la situación del financiamiento. Entre los principales cambios destaca una sección central denominada “Resumen de mi crédito”, donde se muestran de forma directa tres datos clave: cuánto dinero fue prestado, cuánto se ha pagado y cuánto saldo permanece pendiente.

Según Maldonado, el formato anterior resultaba complejo para muchas personas acreditadas, por lo que se optó por una presentación más amigable y fácil de interpretar.

Además, el estado de cuenta incorporará información sobre las obligaciones de pago del mes y permitirá identificar de manera inmediata cualquier diferencia o adeudo pendiente.

“Si hay alguna diferencia en la obligación de pago, nos podemos poner al corriente ese mismo mes o en la siguiente quincena a través de las ventanillas de banco o también de las sucursales de Finabien”, explicó.

¿Qué muestra el nuevo estado de cuenta?

El documento incluye:

Datos generales de la persona acreditada y del crédito .

Un resumen con el monto originalmente prestado, el total pagado y el saldo pendiente.

El pago mensual requerido y la fecha límite para realizarlo.

El cálculo detallado del pago del mes.

Opciones y referencias para efectuar pagos en bancos y establecimientos autorizados.

Nuevo estado de cuenta del FovisssteCortesía

Con esta actualización, el Fovissste busca fortalecer la educación financiera de las personas acreditadas y facilitar el seguimiento de sus obligaciones, mediante un estado de cuenta más claro y accesible.