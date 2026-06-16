La construcción de viviendas unifamiliares en EU cae en mayo a su menor nivel en ocho meses

La construcción de viviendas unifamiliares en Estados Unidos cayó en mayo a su nivel más bajo en ocho meses, debido a la subida de las tasas hipotecarias y de los precios de los materiales de construcción, lo que sugiere que el mercado inmobiliario podría seguir lastrando el crecimiento económico en el segundo trimestre.

La construcción de viviendas unifamiliares, que representa la mayor parte de la construcción de viviendas, cayó un 1.9% a una tasa anual ajustada estacionalmente de 882,000 unidades, informó el martes la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Se trata del nivel más bajo desde el pasado mes de septiembre. La construcción de viviendas unifamiliares disminuyó un 6.7% interanual en mayo.

Las tasas hipotecarias han subido a medida que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha disparado los precios del petróleo, impulsando la inflación y los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa de interés de la popular hipoteca fija a 30 años ha aumentado más de 50 puntos básicos desde que comenzó el conflicto a finales de febrero, según datos de la agencia hipotecaria Freddie Mac.

Washington y Teherán anunciaron el domingo que habían acordado las condiciones para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz. Los permisos para la futura construcción de viviendas unifamiliares aumentaron un 0.6% el mes pasado a una tasa de 886,000 unidades. En mayo cayeron un 1.8% interanual.

Antes de la guerra, el mercado inmobiliario se veía presionado por los aranceles a la importación, que elevaron los precios tanto de los materiales de construcción como de los electrodomésticos. La inversión residencial, que incluye la construcción de viviendas, se ha contraído durante cinco trimestres consecutivos.

Una encuesta de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas publicada el lunes reveló que la confianza de los constructores se deterioró en junio, debido al "aumento de los costos de los materiales, las elevadas tasas hipotecarias y los continuos problemas de asequibilidad", que "siguen ejerciendo presión sobre el mercado inmobiliario".

Las puestas en marcha de proyectos de vivienda de 5 unidades o más, un segmento muy volátil, se desplomaron un 41.6% a una tasa de 284,000 unidades en mayo. Las puestas en marcha de viviendas multifamiliares cayeron un 12.3% interanual. En total, las puestas en marcha de viviendas descendieron un 15.4% hasta alcanzar un ritmo de un millón 177,000 unidades. En mayo disminuyeron un 8.7% interanual.

Las licencias de obra para proyectos de viviendas multifamiliares cayeron un 3.5%, a una tasa de 474,000 unidades el mes pasado. El total de licencias de obra descendió un 0.7%, hasta una tasa de un millón 413,000 unidades el mes pasado. En mayo registraron una caída interanual del 0.2 por ciento.