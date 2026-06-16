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Banamex y Checo Pérez apuestan por marketing financiero con enfoque estratégico
La alianza entre Banamex y Checo Pérez busca acercar servicios financieros a nuevos públicos mediante una estrategia que combina deporte, contenido digital y experiencias exclusivas.
La alianza entre Banamex y Sergio “Checo” Pérez marca un nuevo paso en la estrategia de vinculación entre el sector financiero y figuras de alto impacto mediático, en un contexto donde las marcas buscan mayor cercanía con audiencias diversas y digitales.
El acuerdo se materializa en una campaña nacional que utiliza la trayectoria del piloto mexicano como eje narrativo para comunicar atributos como disciplina, constancia y toma de decisiones informadas. Estos elementos, según la institución, son comparables con los principios que rigen la planeación financiera tanto a nivel personal como empresarial.
En un entorno económico caracterizado por volatilidad e incertidumbre, el mensaje central apunta a reforzar la importancia de contar con respaldo especializado. Bajo esta lógica, la campaña plantea que la anticipación y la estrategia, claves en el automovilismo, también resultan determinantes en la gestión del patrimonio.
A diferencia de colaboraciones centradas únicamente en visibilidad de marca, esta iniciativa incorpora un componente de https://www.banamex.com/
La institución financiera prevé el desarrollo de materiales digitales y beneficios exclusivos para clientes.
De acuerdo con la narrativa de la campaña, el paralelismo entre el deporte motor y las finanzas se traduce en tres conceptos: capacidad de adaptación ante escenarios cambiantes, planeación con visión de largo plazo y ejecución precisa. Estos ejes buscan posicionar a la institución como un aliado estratégico en la toma de decisiones económicas.
Asimismo, la campaña se inserta en un momento en el que el sector financiero enfrenta el reto de atraer a nuevas generaciones de usuarios, particularmente en segmentos que demandan experiencias más personalizadas y digitales. La combinación de deporte, contenido y beneficios tangibles apunta a fortalecer ese vínculo.
Con esta colaboración, Banamex no solo refuerza su presencia de marca, sino que también apuesta por una narrativa que traslada conceptos complejos del ámbito financiero a un lenguaje accesible, apoyado en referentes de alto reconocimiento.
Conoce más en Banamex.com
Campaña de Marketing Institucional “Qué bien se siente volver”
Sinead Oconnor - Managing Director Banca de Consumo Banamex
Equipo Branding
Marianne Isoard - Head Branding
Daniela Suárez Medrano - Branding
Lorena Aguilar - Branding
Equipo Producto
Daniela Salgado - Head Marketing Producto
Jessica Maldonado - Marketing Captación
Fer Parrales - Marketing Tarjetas
En colaboración con los equipos de Medios, Digital y Patrocinios
Fernanda Rodríguez - Head Marketing Digital
Ginia Peña - Head Media & Strategy
Jazmin Balderrama – Media Manager
Zeltzin García - Media Manager
Luz Romero – Media Lead
Cinthya Covarrubias – Media Lead
Natalia Trejo – Content Lead
Ariadna Tovar – Adopción Digital
Grecia Olvera - Patrocinios
Agencia Montalvo (Estrategia, concepto y desarrollo creativo)
Bajo la dirección creativa de Pepe Montalvo y estratégica de María Ferreiro:
Daniela de la Riva Lira - Directora creativa
Beatriz Ytuarte - Copy Sr.
Andrea Franco Arboleyda - Supervisora de cuenta
Gabriela Ramírez Jiménez - Directora de planning
Mariana Olivares Nyssen - Directora de cuenta
Agencia BBDO (Content Digital)
Mariel Ramírez - Directora de Cuenta
Stephanie Enriquez - Supervisora de cuenta
Mónica Morales - Project Manager
Carolina Pérez - Copywriter
Luz Torres - Head of Data
Elsy Nieves - Data Analyst
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México corre con Checo y Checo corre con Banamex.
Para hacer de esto una realidad, hubo un ejército de mujeres haciendo sinergia y trabajando en equipo. Rompiendo silos y demostrando que diferentes agencias pueden trabajar de la mano, que varios equipos se pueden volver una misma fuerza si tienen un objetivo y una dirección clara.
Nosotras hicimos posible que Checo regresara con Banamex, y que todo México lo celebrara, que cantara “Volver, volver", que quisiera una foto con nuestro “Checo” en Sucursales.
Demostramos que las mujeres unidas somos imparables y hoy podemos contar junto con Checo, una historia de éxito, evolución y legado, porque eso es Banamex, y esa es la fuerza que nos mueve. La que nos da la confianza y la determinación, la que nos hace decir: “Que bien se siente volver”.