La alianza entre Banamex y Sergio “Checo” Pérez marca un nuevo paso en la estrategia de vinculación entre el sector financiero y figuras de alto impacto mediático, en un contexto donde las marcas buscan mayor cercanía con audiencias diversas y digitales.

El acuerdo se materializa en una campaña nacional que utiliza la trayectoria del piloto mexicano como eje narrativo para comunicar atributos como disciplina, constancia y toma de decisiones informadas. Estos elementos, según la institución, son comparables con los principios que rigen la planeación financiera tanto a nivel personal como empresarial.

En un entorno económico caracterizado por volatilidad e incertidumbre, el mensaje central apunta a reforzar la importancia de contar con respaldo especializado. Bajo esta lógica, la campaña plantea que la anticipación y la estrategia, claves en el automovilismo, también resultan determinantes en la gestión del patrimonio.

Banamex y Checo Pérez apuestan por marketing financiero con enfoque estratégico

A diferencia de colaboraciones centradas únicamente en visibilidad de marca, esta iniciativa incorpora un componente de https://www.banamex.com/

La institución financiera prevé el desarrollo de materiales digitales y beneficios exclusivos para clientes.

De acuerdo con la narrativa de la campaña, el paralelismo entre el deporte motor y las finanzas se traduce en tres conceptos: capacidad de adaptación ante escenarios cambiantes, planeación con visión de largo plazo y ejecución precisa. Estos ejes buscan posicionar a la institución como un aliado estratégico en la toma de decisiones económicas.

Asimismo, la campaña se inserta en un momento en el que el sector financiero enfrenta el reto de atraer a nuevas generaciones de usuarios, particularmente en segmentos que demandan experiencias más personalizadas y digitales. La combinación de deporte, contenido y beneficios tangibles apunta a fortalecer ese vínculo.

Con esta colaboración, Banamex no solo refuerza su presencia de marca, sino que también apuesta por una narrativa que traslada conceptos complejos del ámbito financiero a un lenguaje accesible, apoyado en referentes de alto reconocimiento.

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Branded Content

Campaña de Marketing Institucional “Qué bien se siente volver”

Sinead Oconnor - Managing Director Banca de Consumo Banamex

Equipo Branding

Marianne Isoard - Head Branding

Daniela Suárez Medrano - Branding

Lorena Aguilar - Branding

Equipo Producto

Daniela Salgado - Head Marketing Producto

Jessica Maldonado - Marketing Captación

Fer Parrales - Marketing Tarjetas

En colaboración con los equipos de Medios, Digital y Patrocinios

Fernanda Rodríguez - Head Marketing Digital

Ginia Peña - Head Media & Strategy

Jazmin Balderrama – Media Manager

Zeltzin García - Media Manager

Luz Romero – Media Lead

Cinthya Covarrubias – Media Lead

Natalia Trejo – Content Lead

Ariadna Tovar – Adopción Digital

Grecia Olvera - Patrocinios

Agencia Montalvo (Estrategia, concepto y desarrollo creativo)

Bajo la dirección creativa de Pepe Montalvo y estratégica de María Ferreiro:

Daniela de la Riva Lira - Directora creativa

Beatriz Ytuarte - Copy Sr.

Andrea Franco Arboleyda - Supervisora de cuenta

Gabriela Ramírez Jiménez - Directora de planning

Mariana Olivares Nyssen - Directora de cuenta

Agencia BBDO (Content Digital)

Mariel Ramírez - Directora de Cuenta

Stephanie Enriquez - Supervisora de cuenta

Mónica Morales - Project Manager

Carolina Pérez - Copywriter

Luz Torres - Head of Data

Elsy Nieves - Data Analyst

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México corre con Checo y Checo corre con Banamex.

Para hacer de esto una realidad, hubo un ejército de mujeres haciendo sinergia y trabajando en equipo. Rompiendo silos y demostrando que diferentes agencias pueden trabajar de la mano, que varios equipos se pueden volver una misma fuerza si tienen un objetivo y una dirección clara.

Nosotras hicimos posible que Checo regresara con Banamex, y que todo México lo celebrara, que cantara “Volver, volver", que quisiera una foto con nuestro “Checo” en Sucursales.

Demostramos que las mujeres unidas somos imparables y hoy podemos contar junto con Checo, una historia de éxito, evolución y legado, porque eso es Banamex, y esa es la fuerza que nos mueve. La que nos da la confianza y la determinación, la que nos hace decir: “Que bien se siente volver”.