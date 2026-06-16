Terremoto de magnitud 6.3 en China deja un muerto y cuatro heridos en la provincia de Qinghai

Un terremoto de magnitud 6.3 sacudió el martes la provincia de Qinghai, en el noroeste de China, causando la muerte de al menos una persona y dejando cuatro heridos, informaron los medios estatales, citando a las autoridades de emergencias.

El sismo se produjo en una zona de gran altitud de la prefectura de Haixi, en Qinghai, a una profundidad de 10 kilómetros, a las 17:06 hora de Pekín del martes, informó el Centro de Redes Sismológicas de China.

Los medios estatales informaron que todos los trabajadores de las minas de carbón cercanas al epicentro han sido evacuados y que las autoridades siguen evaluando el número de víctimas y los daños materiales.

Anteriormente, la agencia estatal Xinhua informó que los equipos de rescate se dirigían rápidamente al lugar para buscar a personas atrapadas y estaban evaluando los riesgos de desastres secundarios.

La administración sísmica de China ha activado el plan de respuesta de emergencia ante el sismo, al que le siguieron varias réplicas, incluida una de magnitud 4.9.