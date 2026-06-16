Empleo manufacturero no levanta la cabeza: hiló en abril 38 meses de caídas interanuales

En abril del 2026, el empleo en el sector manufacturero en México descendió 0.2% en comparación con marzo, mientras que frente a abril del 2025 retrocedió 2.4%, de acuerdo con cifras publicadas este martes por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

La variable hiló así tres meses de contracciones mes a mes y prolongó su largo ciclo bajista en comparaciones interanuales, al sumar ya 38 meses en rojo.

La última vez que el empleo manufacturero creció de forma anual fue en febrero del 2023, cuando subió 0.1%, luego de 26 meses de crecimiento continuo que estuvieron marcados por la recuperación pospandémica.

En el detalle de abril, se observaron caídas en 11 de las 21 ramas manufactureras que monitorea el Inegi a través de su Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM). Aquí se listan por orden de magnitud:

Industria de la madera, -2.1% Industria del papel, -1.8% Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, -0.9% Industrial del plástico y del hule, -0.4% Fabricación de muebles, colchones y persianas, -0.4% Fabricación de productos metálicos, -0.3% Fabricación de equipo de transporte, -0.2% Fabricación de productos textiles, excepto de prendas de vestir, -0.2% Industria alimentaria, -0.1% Industrias metálicas básicas, -0.1% Industria química, -0.02%

De enero a abril el empleo manufacturero acumula un descenso de 2.5%, que es superior incluso a la caída de 1.2% registrada en el mismo lapso del 2025.

En períodos iguales, el indicador suma así cuatro años en rojo, considerando que en el 2023 cayó 0.1% y en el 2024, 1.7 por ciento.

En el corte a abril los despidos en la manufactura se observan de forma más extendida, pues se reportan caídas en 18 de las 21 ramas de actividad comprendidas en la EMIM. Las 10 mayores son:

Fabricación de equipo de transporte, -6.1% Fabricación de maquinaria y equipo, -4.8% Fabricación de productos textiles, excepto de prendas de vestir, -4.5% Fabricación de prendas de vestir, -3.8% Industria del plástico y del hule, -3.8% Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles, -3.6% Impresión e industrias conexas, -3.2% Industria del papel, -2.9% Fabricación de muebles, colchones y persianas, -2.8 Fabricación de productos metálicos, -2.4%

Cabe recordar que el sector manufacturero es el de mayor aporte al empleo formal registrado ante al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En enero pasado la nómina del sector de la transformación (industria manufacturera) ante el IMSS fue de cinco millones 915,535 personas, que representaron 26% del total de trabajadores asegurados en México.

Repunta volumen físico de producción

La contracción de la nómina del sector manufacturero ocurrió mientras el volumen de la producción reporta una modesta recuperación. A abril acumula un repunte de 0.8%, en contraste con el descenso de 1.1% observado durante los primeros cuatro meses del 2025.