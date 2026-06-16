SpaceX compra Cursor en acuerdo de 60,000 millones de dólares tras debutar en bolsa

SpaceX ha alcanzado un acuerdo de fusión con Anysphere, 'startup' responsable del editor de inteligencia artificial Cursor, que valora a la empresa en 60,000 millones de dólares, en lo que supone la primera transacción de la multinacional fundada por Elon Musk tras convertirse el pasado viernes en una compañía cotizada.

En concreto, una filial de SpaceX ha suscrito un acuerdo de fusión con Anysphere (Cursor), en virtud del cual se fusionará con esta, que emergerá como subsidiaria de propiedad íntegra de SpaceX, ejecutando así la opción de compra que había desvelado el pasado mes de abril.

En la fecha efectiva de la fusión, prevista para el tercer trimestre de 2026, los títulos de Cursor se convertirán automáticamente en el derecho a recibir acciones ordinarias Clase A de SpaceX sobre la base de un valor patrimonial implícito de Cursor de 60,000 millones de dólares y el precio promedio ponderado por volumen de las acciones de SpaceX en los siete días hábiles consecutivos inmediatamente anteriores al cierre de la fusión.

El pasado mes de abril, SpaceX había anunciado un acuerdo de colaboración con Cursor por el que adquiría el derecho a comprar la 'startup' por 60,000 millones de dólares o a pagar 10,000 millones de dólares en el marco de su colaboración.