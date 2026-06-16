Inegi estima vuelta a la moderación del consumo en abril y mayo

El gasto en bienes y servicios de las familias en México (consumo privado) repuntó 0.4% en abril y tuvo un avance nulo en mayo, estimó este martes el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

De confirmarse estos pronósticos, el consumo privado habría vuelto a moderar su paso, luego del notorio repunte de 1.2% registrado en marzo, de acuerdo con las cifras del Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP).

En comparaciones interanuales, el IOCP publicado este martes muestra avances de 2.2% para abril y de 2.6% para mayo. Cabe recordar que en marzo el crecimiento anual fue de 3.1% y el de febrero, de 1.4 por ciento.

En esta medición, el consumo se mantiene en números verdes gracias a bases de comparación favorables, debido a la debilidad mostrada por el indicador en el cierre del 2024 y el inicio del 2025.

El IOCP ofrece una estimación econométrica adelantada del IMCP. “Mientras que el IMCP se publica nueve semanas después del mes de referencia, el IOCP presenta una primera estimación en dos semanas y una segunda, más precisa, en seis semanas”, explica el Inegi en el reporte mensual del IOCP.

Los datos del IMCP correspondientes al mes de abril se conocerán este seis de julio, según el calendario de publicaciones del Inegi.

Cabe recordar que el último dato del IOCP publicado antes de que se conociera el dato del IMCP para marzo apuntaba a que este tendría un crecimiento de 0.4%, pero finalmente se observó un avance de 1.2 por ciento.