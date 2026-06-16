El Mundial 2026 ya mueve 52,000 millones de dólares antes de que ruede el balón

El Estadio Ciudad de México abrió el telón y la fiebre se siente desde las casas de apuestas hasta los mercados descentralizados.

España cotiza como favorita a +475, Francia le pisa los talones a +500. Inglaterra respira en la nuca de ambas con +650. Pero lo que pocos dimensionan es el volumen bruto de dinero que este torneo va a mover.

La proyección global de apuestas reguladas alcanza los 52,000 millones de dólares. Si le sumas operadores offshore, sindicatos asiáticos y libros cripto, la cifra real trepa hasta los 236,000 millones. Un número que hace parecer chica a cualquier otra competencia deportiva del planeta.

El dato más revelador aparece cuando miras la evolución torneo a torneo. En Sudáfrica 2010 el handle regulado fue de 6,400 millones, Brasil 2014 saltó a 10,000 millones, Rusia 2018 duplicó eso con 21,000 millones y Qatar 2022 lo llevó a 35,000 millones.

Esa curva exponencial queda clara cuando revisas los volúmenes históricos de apuestas en la Copa Mundial de Fútbol para México país por país en un mapa interactivo de GamblingMaps comparte la información a través de 158 nodos.

El modelo pondera PIB per cápita, penetración móvil e índice de afinidad futbolera. México, como anfitrión con un mercado de apuestas que explota, ocupa un lugar protagónico en esa radiografía.

España manda en las cuotas, pero la lesión de Yamal puso nervioso al mercado

La selección de Luis de la Fuente llegó a cotizar sola como favorita a +450 hasta que Lamine Yamal se rompió el isquiotibial con el Barcelona. El mercado reaccionó al instante.

España cayó a cofavorita con Francia a +500. Ahora que los reportes indican que el chico de 18 años podría jugar en algún momento del torneo, la Roja volvió a separarse con +475.

Las cuotas no son estáticas, se mueven con cada parte médico, con cada amistoso. Y en un Mundial de 48 equipos con 104 partidos, esa volatilidad se multiplica. España aparece siempre como un gran candidato a ganar el título este año.

Brasil y Argentina llegan con hambre, pero sin el cartel de siempre

Brasil cotiza a +850 y Argentina a +900. Hace cuatro años la Albiceleste era candidata clara y terminó levantando la Copa. Ahora el mercado la pone quinta, Messi ya no está y la columna vertebral envejece.

Y el formato nuevo con una ronda extra de eliminación le agrega partidos a una plantilla que necesita gestionar minutos. Brasil presenta un caso distinto, ya que su mercado regulado pasó de un gris informal de 1,500 millones en 2022 a un marco federal que proyecta 3,500 millones en handle para 2026. El gigante sudamericano es el nodo de mayor crecimiento del mapa global.

México abre el torneo como favorito del Grupo A y el Azteca empuja

El Tri debutó contra Sudáfrica el pasado 11 de junio en Ciudad de México con una cuota de 1.50 para ganar. Lidera el Grupo A con un 50% de probabilidad matemática de terminar primero según las líneas de una de las plataformas de juego más populares.

Chequia y Corea del Sur pelean por el segundo boleto en lo que promete ser un choque parejo con cuotas casi calcadas. Para ganar el torneo México paga entre 40 y 60 veces la apuesta. Un outsider de lujo.

Pero el mercado donde genera verdadero interés es el de “llegar a cuartos de final” con cuotas entre 3.50 y 4.50. Romper la maldición del quinto partido jugando de local. Eso es lo que mueve las fichas del apostador mexicano.

Las sorpresas que el mercado empieza a tomar en serio

Marruecos mejoró de 60 a 1 a 50 a 1 después del sorteo. Suiza pasó de 100 a 1 a 65 a 1. Colombia cotiza a +4000 y tiene una generación con hambre. Pero el verdadero fenómeno paralelo pasa por Polymarket.

El mercado descentralizado ya acumula más de 1,200 millones de dólares apostados al Mundial antes del pitazo inicial. La inteligencia colectiva cripto también pone precio a cada selección y sus estimaciones no siempre coinciden con las de los bookmakers tradicionales. Noruega con Haaland bajó de 28 a 1 a 35 a 1, mientras que Turquía se estiró de 65 a 1 a 100 a 1.

El formato de 104 partidos cambia las reglas del juego para las apuestas

Qatar 2022 tuvo 64 partidos, el Mundial 2026 salta a 104. Eso es un 62,5% más de inventario de apuestas disponible. La fase de grupos con 72 encuentros concentra el 40% del volumen total.

Pero el dato que enciende los ojos de la industria es la final. En 2022 el partido entre Argentina y Francia movió 2,650 millones de dólares en apuestas reguladas.

Para 2026 la proyección de esa misma final trepa a 5,400 millones. Un solo partido, en MetLife Stadium, el 19 de julio, cada peso apostado desde México cuenta en esa cifra.