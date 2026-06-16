San Luis Potosí lidera a nivel nacional la reducción de homicidios dolosos

De acuerdo con cifras presentadas en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, se logró una disminución histórica del 81 por ciento durante los primeros cinco meses del año.*

En el marco de la conferencia de prensa matutina encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se dio a conocer que San Luis Potosí ha logrado una disminución histórica del 81 por ciento en la incidencia de homicidios dolosos, posicionándose como la entidad con la mayor reducción de este delito en todo el territorio nacional.

Esta cifra, obtenida al comparar los primeros cinco meses de 2026 con el mismo periodo del año 2025, coloca a San Luis Potosí en la cima de la estrategia de pacificación del país, superando significativamente a otros estados como Zacatecas, que registró un 63 por ciento de reducción, y Quintana Roo, con un 60.8 por ciento.

Este resultado no es un hecho aislado, sino la consolidación de un trabajo sostenido. Durante el primer trimestre de 2026, la entidad ya se había distinguido al ubicarse entre los tres estados con los mejores indicadores de seguridad a nivel federal.

Estos logros son producto de la Estrategia Integral de Seguridad implementada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la cual se fundamenta en coordinación interinstitucional, inteligencia operativa y presencia territorial.

Con estas cifras, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de mantener los índices delictivos en niveles mínimos históricos, trabajando incansablemente para garantizar la tranquilidad y el bienestar de la ciudadanía en las cuatro zonas de San Luis Potosí.