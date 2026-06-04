Precio promedio de la vivienda rebasa los 2 millones de pesos; ¿quién puede comprarla?

Durante el primer trimestre del 2026, el precio promedio de la vivienda en México superó por primera vez la barrera de los 2 millones de pesos, un hito para el mercado habitacional del país; sin embargo, también amplió la brecha entre los ingresos de la mayoría de los trabajadores y el costo de acceder a una propiedad mediante crédito hipotecario.

Datos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) indican que entre enero y marzo de este año el valor promedio de una vivienda a nivel nacional se ubicó en 2 millones 24,337 pesos, lo que representó un incremento anual de 8.7 por ciento.

Este encarecimiento ha provocado que el acceso a una hipoteca se vuelva cada vez más restrictivo, pues mientras el valor de las viviendas continúa en aumento, los ingresos de la mayoría de los trabajadores se mantienen lejos del nivel requerido para financiar una propiedad promedio.

De acuerdo con un análisis de la consultora InfoHabitat, para adquirir una vivienda de ese valor mediante un crédito hipotecario a 20 años y con un Costo Anual Total (CAT) de 13.92%, promedio reportado por Banco de México, es necesario comprobar ingresos mensuales cercanos a 83,500 pesos.

“Ese umbral no solo delimita el mercado: lo parte en dos mundos sin puentes. Quien no llega a los 83,500 pesos al mes queda, simplemente, fuera”, se puede leer en el análisis.

Según la metodología del informe, la cifra de 83,500 pesos mensuales resulta del pago que los bancos exigirían para financiar una vivienda promedio. Bajo ese supuesto, la mensualidad ascendería a aproximadamente 25,100 pesos, equivalente a 30% de los ingresos del acreditado.

“Y este monto subió de forma marcada en los últimos meses, empujado por dos cosas al mismo tiempo: el alza del precio de la vivienda y el encarecimiento del crédito. Cada vez que cualquiera de los dos sube, más personas quedan fuera del alcance de una hipoteca”, refiere el informe.

¿Entonces quién puede comprar una vivienda?

De acuerdo con el análisis de InfoHabitat, el ingreso necesario para adquirir una vivienda promedio en México equivale a casi nueve salarios mínimos. Con ese nivel de ingreso, apenas 2% de los trabajadores formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), alrededor de 490,000 personas, tendría posibilidades de acceder a una vivienda promedio.

El informe señala que 54.8% de la población ocupada trabaja en la informalidad, lo que limita sus posibilidades de comprobar ingresos y acceder a un crédito hipotecario tradicional.

Si se consideran opciones como los créditos mancomunados o la combinación de ingresos dentro de un hogar, el universo potencial de compradores sigue siendo reducido, pues apenas alcanzaría a cerca de 5% de la fuerza laboral total.

Según el análisis, la magnitud de la brecha se refleja en la propia estructura salarial del país:

69.6% de los trabajadores formales gana hasta dos salarios mínimos.

83.9% percibe hasta tres salarios mínimos.

• El ingreso requerido para adquirir una vivienda promedio es cercano a nueve salarios mínimos.

promedio es cercano a nueve salarios mínimos. Apenas 2% de los trabajadores formales alcanza ese nivel de ingresos.

Es decir, mientras la mayoría de los trabajadores se concentra en los niveles salariales más bajos, el acceso a una vivienda promedio exige ingresos que solo una pequeña fracción de la población puede demostrar ante una institución financiera.

“El dato no solo describe ingresos bajos: anticipa el problema de fondo, porque ese piso convive con un precio de vivienda que se mueve en otra órbita”, señala el informe.

La barrera cambia según la entidad

La barrera de acceso también varía según la entidad donde se ubique la vivienda. Según datos citados en el análisis, en la Ciudad de México una persona necesita comprobar ingresos de entre 67,855 y 125,215 pesos mensuales para acceder a una vivienda con un valor promedio de 3.93 millones de pesos al cierre del 2025.

En Querétaro, el rango de ingresos requerido oscila entre 40,365 y 75,000 pesos mensuales, mientras que en Jalisco se ubica entre 34,960 y 65,075 pesos. Incluso en entidades con viviendas más accesibles, como Tamaulipas o Durango, los compradores potenciales deben demostrar ingresos de entre 18,600 y 35,430 pesos mensuales para acceder a un financiamiento hipotecario.

Además del nivel de precios, el encarecimiento continúa en buena parte del país. Durante el primer trimestre del 2026, Quintana Roo registró el mayor aumento anual en el valor de la vivienda, con 13.4%, seguido de Jalisco con 12.6% y Nayarit con 11.8%, de acuerdo con la SHF.