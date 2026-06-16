Banquetas, ciclovías y cruces seguros ganan protagonismo en las ciudades mexicanas

México podría concentrar 83.2% de su población en zonas urbanas para el 2030, de acuerdo con proyecciones de ONU-Habitat. Ante este escenario, especialistas identifican al urbanismo táctico como una alternativa para atender algunos de los desafíos asociados al crecimiento de las ciudades, la movilidad y el uso del espacio público.

La discusión ocurre en un contexto de alta demanda de transporte urbano. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que durante enero de 2026 los sistemas de transporte urbano movilizaron 237 millones de pasajeros en las principales áreas metropolitanas del país y de ese total, 173.9 millones de viajes correspondieron a la Zona Metropolitana del Valle de México.

Para ESDESIGN, Escuela Superior de Diseño de Barcelona, “este escenario está impulsando una nueva forma de entender la planificación urbana, donde las soluciones temporales permiten responder con mayor rapidez a las necesidades de los ciudadanos y evaluar resultados antes de realizar inversiones permanentes”.

El urbanismo táctico contempla acciones de pequeña escala enfocadas en mejorar la experiencia de quienes utilizan la ciudad. Entre ellas se encuentran la ampliación de banquetas, la instalación de cruces peatonales, la incorporación de mobiliario urbano, la recuperación de espacios subutilizados y la creación de ciclovías temporales.

ONU-Habitat advierte que la expansión urbana puede incrementar las distancias de traslado, elevar los costos de movilidad y aumentar la presión sobre los servicios urbanos. Este panorama ha impulsado la búsqueda de estrategias que permitan aprovechar de mejor manera el espacio disponible en las ciudades.

Uno de los casos más conocidos en el país se encuentra en la calle Francisco I. Madero, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La intervención priorizó el tránsito peatonal y actualmente registra alrededor de 400 mil peatones al día, además de haber contribuido a la actividad económica y turística de la zona.

La movilidad activa también ocupa un lugar relevante en la discusión urbana. Información del World Resources Institute (WRI) señala que caminar representa el 47% de los desplazamientos realizados en la Ciudad de México; sin embargo, apenas 10% de la inversión pública en transporte se destina a infraestructura peatonal.

Ante esta diferencia, ESDESIGN considera que “esta brecha demuestra la importancia de diseñar ciudades pensando en cómo se mueven realmente las personas y no únicamente los vehículos”.

En distintas entidades del país se han desarrollado proyectos dirigidos a peatones y ciclistas. La Ciudad de México cuenta con más de 400 kilómetros de ciclovías operativas, mientras que en Jalisco se han impulsado rediseños urbanos en entornos de escuelas, hospitales, parques y mercados con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y la conexión con el transporte público.

Diversos estudios internacionales también han documentado efectos relacionados con el aumento del flujo peatonal, una mayor utilización de espacios públicos y beneficios para el comercio local. Para los especialistas de ESDESIGN, “una calle más caminable y segura suele traducirse también en mayor actividad económica y cohesión comunitaria”.

Entre las experiencias citadas a nivel internacional se encuentra el caso de Yakarta, Indonesia, donde la ampliación de banquetas y la redistribución del espacio vial incrementaron la caminabilidad hasta en 40% y elevaron en 15% el uso del transporte público.

En un país donde la prosperidad económica dependerá cada vez más del desempeño de sus ciudades, las intervenciones urbanas de pequeña escala forman parte de las herramientas que distintos gobiernos y actores urbanos consideran para atender necesidades de movilidad, seguridad y uso del espacio público.