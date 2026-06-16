Peso mexicano avanza levemente frente al dólar en mercado atento a la Fed

El peso mexicano se aprecia levemente frente al dólar la mañana de este martes. La divisa local avanza en un mercado entusiasmado con el posible fin de ⁠la guerra en Oriente Medio, pero atento en el inicio de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.2113 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.2213 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una ganancia de un centavo, equivalente a 0.06 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.2372 unidades y un nivel mínimo de 17.1823. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis pares, opera estable con 99.63 puntos.

"La moneda local encuentra apoyo en un latente optimismo por las negociaciones en Oriente Medio, así como un mayor apetito de los operadores por activos con una mayor exposición al riesgo", destacaron en una nota de análisis los expertos de Monex Grupo Financiero.

Representantes de Estados Unidos e Irán se reunirán el viernes para iniciar la nueva ronda de negociaciones de paz, tras haber alcanzado un punto de acuerdo preliminar el fin de semana. Irán ha advertido que ⁠cualquier ataque israelí contra Líbano violaría este acuerdo.

Antes de esta reunión, los operadores esperan la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, mañana, la primera bajo la presidencia de Kevin Warsh. No se anticipan cambios en las tasas, en 3.50%-3.75%, y la atención se centrará en sus perspectivas económicas.

En el aspecto técnico, el peso se aprecia por segundo día tras el anuncio, pero el soporte de 17.20 muestra solidez después de haber rechazado ayer una ruptura hacia niveles inferiores, cercanos a 17.18. La falta de avances aumenta la probabilidad de depreciación.

"Prevemos un movimiento correctivo al alza, tras consolidar sobre un soporte que se sitúa en 17.10. La resistencia que pondrá a prueba se ubica ⁠en 17.30 y la superación de ⁠dicho nivel fortalecerá la ⁠depreciación. Sugerimos mantener posiciones", dijo Análisis Banorte.