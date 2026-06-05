Fovissste publica nuevo reglamento y abre paso a construcción, arrendamiento y nuevos esquemas

El Fondo de la Vivienda del Issste (Fovissste) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) su nuevo Reglamento Orgánico, el cual actualiza su estructura administrativa y amplía el alcance de sus funciones para fortalecer el acceso a soluciones habitacionales para sus derechohabientes.

De acuerdo con el organismo, la publicación “hace énfasis en la transformación social del Fondo de la Vivienda del Issste” y busca reforzar la atención con “trato digno, transparente y humano” a las personas acreditadas y derechohabientes.

El reglamento mantiene al Fovissste como un órgano desconcentrado encargado de operar sistemas de financiamiento para hacer efectivo el derecho a la vivienda de trabajadores, jubilados y pensionados al servicio del Estado. Sin embargo, también incorpora disposiciones para desarrollar programas previamente autorizados relacionados con vivienda en arrendamiento o venta.

El nuevo marco normativo también amplía las facultades del organismo para participar en acciones de política habitacional más allá del otorgamiento tradicional de créditos.

En este contexto, el Fondo recupera atribuciones relacionadas con la construcción de vivienda como parte de la estrategia federal de Vivienda para el Bienestar, que contempla una meta de 100,000 viviendas para trabajadores al servicio del Estado durante la presente administración.

La actualización ocurre en un momento en que el organismo prevé colocar para este año 42,768 financiamientos, de los cuales 30,796 corresponderán a créditos hipotecarios y 11,972 a acciones de vivienda, con una derrama estimada de 35,497 millones de pesos. Asimismo, el organismo tiene previsto iniciar la construcción de 20,000 viviendas durante el 2026.

Áreas especializadas

La nueva estructura administrativa contempla áreas especializadas en financiamiento, vivienda, atención a personas acreditadas, planeación, asuntos jurídicos, administración de riesgos, cartera e inversiones, entre otras funciones operativas.

Asimismo, el reglamento establece que las personas servidoras públicas del Fondo deberán actuar bajo principios de legalidad, honestidad, integridad, transparencia, no discriminación, igualdad sustantiva y perspectiva de género, además de garantizar respuestas oportunas a las solicitudes de la derechohabiencia.

Entre los principales alcances del nuevo reglamento destacan:

Incorporación de programas de vivienda en arrendamiento o venta .

. Recuperación de atribuciones para participar en proyectos de construcción de vivienda .

. Desarrollo de nuevos esquemas de financiamiento y acciones habitacionales.

Creación de áreas especializadas para la atención de personas acreditadas y derechohabientes.

Fortalecimiento de los mecanismos de administración de riesgos y control interno.

Mayor capacidad operativa para ejecutar programas de vivienda y financiamiento.

y financiamiento. Reafirmación de los principios de derechos humanos en la atención institucional.

Según el organismo, la publicación representa “un paso relevante en la consolidación de la transformación social e institucional del Fondo”, con el objetivo de fortalecer el acceso a la vivienda para las y los trabajadores al servicio del Estado.