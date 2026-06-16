Banco Azteca entrega recaudación por más de 4 millones a la Cruz Roja Mexicana

Banco Azteca y Grupo Salinas entregaron este 9 de junio un donativo por más de 4 millones de pesos a la Cruz Roja Mexicana, resultado de su campaña de recaudación anual que movilizó a clientes y colaboradores a nivel nacional.

El escenario de esta historia fue la sede de la Cruz Roja Mexicana, entre el eco de las ambulancias y el ir y venir de quienes visten el uniforme de socorrista, se consolidó un esfuerzo en conjunto: la entrega de un cheque resultado de la recaudación.

Una cifra que no llegó de un solo fondo corporativo, sino del músculo más humano de Grupo Salinas: sus colaboradores y sus clientes confiando en la red de Banco Azteca.

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Alejandro Valenzuela, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros, expresó que el verdadero motor estuvo en la cultura interna y en la solidaridad de los clientes que creyeron en esta iniciativa.

La tecnología al servicio del auxilio

Lograr una recaudación de esta magnitud no es obra de la casualidad. La clave del éxito radicó en una combinación exacta de tres factores: la confianza de la gente, la transparencia en el destino de los fondos y la devoción de los equipos de trabajo.

Pero para que esa confianza se materialice, se necesita un canal. Es ahí donde la escala del negocio se transforma en un activo social.

Con miles de puntos de contacto en todo el territorio nacional, la infraestructura de Banco Azteca funcionó como un sistema circulatorio para la solidaridad.

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Esta visión redefine lo que significa la responsabilidad social corporativa hoy en día. No se trata de un presupuesto aislado para reaccionar a un evento, sino de una integración orgánica dentro de la estrategia de la banca.

Este tipo de iniciativas se entrelazan de forma natural con el propósito del banco: generar bienestar integral y estar presentes en los momentos donde las comunidades más lo necesitan.

Un compromiso a largo plazo

La entrega formal del cheque a Eduardo De Agüero, presidente de la Cruz Roja, ante la mirada de directivos clave de las empresas de Grupo Salinas como Adriana de la Puente, Tonatiuh Rodríguez y Antonio Domínguez, marcó el cierre de una campaña, pero no el final de una historia.

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Alejandro Valenzuela adelantó que se vislumbran nuevos proyectos y líneas de acción conjunta con la Cruz Roja Mexicana, enfocados en robustecer la prevención, el auxilio y la resiliencia comunitaria en el mediano plazo.

Al concluir el evento, el directivo dejó un mensaje final que resume la esencia detrás de cada peso recaudado: un profundo agradecimiento a cada cliente que dio un 'sí' frente a la pantalla y a cada colaborador que sostuvo una alcancía.

Porque en la economía del bienestar, la moneda más valiosa es aquella que se da con empatía para proteger la vida de los demás.