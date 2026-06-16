Bolsa mexicana cae marginalmente; América Móvil y Walmex lideran los descensos

Las bolsas de valores de México retroceden moderadamente la mañana de este martes. Los índices locales bajan después de haber anotado tres jornadas consecutivas con ganancias, con los inversionistas atentos a Oriente Medio y a la reunión de la Reserva Federal.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, baja 0.07% a 68,160.60 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), pierde 0.08% al nivel de 1,369.60 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores bajan. Destacan los descensos de dos gigantes, la compañía de telecomunicaciones América Móvil, de Carlos Slim, con una pérdida de 1.41% a 23.02 pesos, y la minorista Walmex, que cae 1.10% a 52.06 pesos.

Los inversionistas se mantienen en espera de una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán el viernes, tras la firma de una tregua preliminar. Además, la Reserva Federal inició hoy su reunión de política monetaria de dos días. No se esperan cambios en la tasa.