Fibra Mty vende oficinas y acelera su apuesta industrial

El Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (Fibra) Mty profundiza su transformación hacia un portafolio predominantemente industrial, en línea con el auge de la manufactura y la logística en México.

La empresa dirigida por Jorge Avalos Carpinteyro firmó un acuerdo para adquirir un portafolio industrial por aproximadamente 99.7 millones de dólares.

La operación contempla dos naves industriales Clase A ubicadas en Coahuila y Guanajuato, ambas ocupadas y estratégicas dentro de la red logística del vendedor, ya que respaldan operaciones de manufactura y distribución internacional.

Los inmuebles suman un área bruta rentable (ABR) cercana a 88,000 metros cuadrados, desarrollados sobre un terreno de 440,000 metros cuadrados. Más de la mitad de la superficie corresponde a reserva territorial con potencial de expansión para el inquilino, lo que aporta una ventaja competitiva en términos de crecimiento orgánico.

La transacción recibió las autorizaciones corporativas necesarias y la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), previamente conocida como Cofece.

Cabe mencionar que Fibra Mty acordó con la parte vendedora un contrato de arrendamiento en dólares con vigencia inicial de 15 años y opciones de extensión.

Se estima que el portafolio generará un Ingreso Operativo Neto (NOI) anual aproximado de 7.6 millones de dólares durante los primeros doce meses posteriores al cierre.

“La operación fortalece el posicionamiento del Fideicomiso como socio inmobiliario estratégico de inquilinos globales de alta calidad crediticia y consolida un portafolio industrial en mercados principales bajo contratos de largo plazo”, informó en un comunicado la firma.

Desinversión en oficinas

Recientemente, la Fibra también acordó la venta de cuatro edificios de oficinas y un inmueble comercial ubicados en Monterrey, San Luis Potosí y Ciudad Juárez, por un monto total de 46.8 millones de dólares.

“Esta operación se enmarca en las operaciones del Fideicomiso enfocada a la optimización del portafolio de propiedades de inversión”, indicó la empresa.

Los recursos netos podrán destinarse a nuevas inversiones industriales y al programa de recompra de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs).

A marzo del 2025, Fibra Mty ha vendido o firmado acuerdos de venta para 46% de su portafolio de oficinas. Asimismo, posee acuerdos de comercialización sujetos a ciertas condiciones por la totalidad de su portafolio comercial.

Con ello, acelera el reciclaje de capital hacia activos industriales, un segmento con mayor demanda ante la expansión de cadenas de suministro en México.