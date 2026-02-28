“Hay mercado para todos”: Fibra Next sobre la adquisición de Macquarie

Fibra Next, fideicomiso de inversión en bienes raíces (Fibra), dejó abierta la posibilidad de participar en el proceso de adquisición de Fibra Macquarie, luego de que Prologis presentó una propuesta para adquirir sus derechos de administración.

En conferencia de prensa, Gonzalo Robina, director general adjunto de Fibra Uno (Funo), grupo al que pertenece Fibra Next, afirmó que la compañía analiza la posibilidad de presentar una oferta y descartó inquietud ante una eventual integración entre dos de sus competidores.

“Si lo consideramos oportuno, definitivamente estaremos participando. No es que estemos preocupados por la concentración de Prologis. Tendrán que ser las autoridades quienes lo terminen juzgando. Habría que analizar dónde se duplica el inventario de uno y del otro, y si se puede considerar que hay una concentración”, comentó.

Recientemente, Fibra Prologis informó que alcanzó un acuerdo para adquirir los derechos de administración de Fibra Macquarie, como paso previo al lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA).

La empresa solicitó las autorizaciones regulatorias correspondientes, incluida la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y prevé concretar la oferta durante el segundo trimestre del 2026.

Raúl Gallegos, director general de Fibra Next, indicó que la administración revisará a detalle los términos de la operación para determinar su viabilidad estratégica y financiera.

“Estamos entendiendo bien de qué se trata esta operación, viendo si hace sentido para nosotros. Hay mercado para todos. Nos gusta la competencia y que haya más jugadores, es lo más sano”, afirmó.

Al cierre del 2025, Fibra Prologis reportó un portafolio de 518 propiedades industriales que suman 8.1 millones de metros cuadrados. Por su parte, el portafolio industrial de Macquarie está integrado por 245 inmuebles, equivalentes a 2.9 millones de metros cuadrados.

En el caso de Fibra Next, el fideicomiso cuenta con 7.6 millones de metros cuadrados estabilizados. Para el 2026 contempla el desarrollo de nuevos proyectos y la adquisición de 500,000 metros cuadrados adicionales en activos industriales.

“Debemos de estar arriba de 8.5 millones de metros cuadrados de inventario para finales de este año, para lo que se invertirán 850 millones de dólares que ya levantamos entre la oferta pública y el follow on en el 2025”, explicó Gallegos.