China reclama proteger "la seguridad de la navegación" en el estrecho de Ormuz tras su cierre por parte de Irán

El Gobierno de China ha reclamado este martes que se proteja "la seguridad de la navegación" en el estrecho de Ormuz, después de que Irán haya ordenado el cierre de esta estratégica vía marítima como parte de su respuesta a la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"China pide a todas las partes que cesen inmediatamente las operaciones militares, eviten un mayor aumento de las tensiones, protejan la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz y eviten causar un mayor impacto a la economía global", ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning.

"La seguridad energética es de gran importancia para la economía global y todas las partes tienen responsabilidad a la hora de garantizar unos suministros energéticos estables y sin problemas", ha destacado, al tiempo que ha vuelto a acusar a Estados Unidos e Israel de lanzar un ataque no provocado contra Irán.

Así, ha criticado que Washington lanzara esta campaña de bombardeos en pleno proceso de negociaciones con Irán para lograr un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní, algo que "viola el Derecho Internacional y las normas básicas en las relaciones internacionales", según ha recogido el diario chino 'Global Times'.

"China aboga de forma consistente por la resolución pacífica del contencioso nuclear en Irán a través del diálogo y la negociación, al tiempo que respeta el derecho de Irán a un uso pacífico de la energía nuclear", ha sostenido Mao, que ha recalcado que Teherán ha subrayado en reiteradas ocasiones que no tiene intención de desarrollar armas nucleares.

Por ello, ha incidido en que este tema "debe volver a la vía de la solución política y diplomática", al tiempo que ha hecho hincapié en la necesidad de "un cese inmediato de las acciones militares" y "una vuelta rápida" a la mesa de negociaciones "para hacer respetar el sistema internacional de no proliferación y mantener la paz en Oriente Próximo y el mundo".

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo martes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.