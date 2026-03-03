Wall Street cae con fuerza ante preocupaciones por la guerra en Oriente Medio

Los tres principales índices de Wall Street retroceden la mañana de este martes. El mercado muestra preocupación por la posibilidad de que el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán se convierta en una guerra más amplia y afecte la inflación y el crecimiento.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cede 2.44% a 47,711.64 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, baja 2.33% a 6,721.40 unidades. El Nasdaq tecnológico pierde 2.52% a 22,175.72 puntos.

Los ataques para terminar con el régimen de los ayatolás en Oriente Medio continúan e Irán decidió cerrar el estrecho de Ormuz en respuesta. Los futuros del crudo estadounidense WTI avanzan 7.56%, ya que por esa vía pasa una quinta parte del petróleo global.

"El conflicto y sus implicaciones para los precios de la energía siguen ⁠dominando los mercados cambiarios", dijo ING. "Cuanto más se mantengan ⁠elevados, mayor será el daño a las cuentas externas de los importadores y mayor será el lastre para el crecimiento", añadió.

"La Fed, que tiene su reunión programada para el miércoles 18 y una serie de discursos a lo largo de esta semana, tomará en cuenta los efectos del conflicto en su próxima decisión", dijo Diego González, gerente de Desarrollo de Negocios del broker Excent Capital.

Los 11 sectores del S&P 500 operan con pérdidas, incluido el energético. A pesar de que los conflictos en Oriente Medio suelen impulsar los títulos de empresas como Chevron (-0.39%), Exxon Mobil (-1.15%) y otras, las expectativas para sus costos las golpean.

"Los costos globales de transporte de crudo y gas se disparan en medio de la creciente tensión en el estrecho de Ormuz. Las tarifas de superpetroleros en Oriente Medio alcanzaron máximos históricos luego de que Irán atacara embarcaciones en tránsito", dijo Valmex.

Por segundo día consecutivo, el índice de volatilidad (VIX) del Chicago Board Options Exchange (CBOE), conocido como el "indicador del miedo" de Wall Street, marcó un máximo en lo que va del año. El índice subía 20%, en medio de unas negociaciones volátiles.